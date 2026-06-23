Dellafuente publica 'Brigado' cuando se cumple un año de su conquista del Metropolitano de Madrid: "Estoy agradecío"

El artista granadino Dellafuente ha publicado su nuevo disco, 'Brigado', cuando se cumple un año de los dos conciertos con los que conquistó el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en los que congregó a más de 120.000 personas.

"Estoy vacío y lleno, agradecío. De todo lo que he perdido, lleno, agradecío", canta el artista en el corte que cierra este trabajo.

Así, Dellafuente marca un nuevo inicio con este proyecto que llega dos años después de 'Torii Yama' y en el que entremezcla sonidos latinos --salsa, afrobeats, bossa nova y reguetón-- con guitarras y piano.

Aun así, el sintentizador y la música más electrónica no desaparecen, aunque en esta ocasión Dellafuente se los encarga al único artista con el que colabora en el disco, 3NOC, un alter ego del propio granadino, cuyo nombre es Pablo Enoc Bayo.

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Esta dualidad es lo que ha definido a Dellafuente desde sus inicios: raíces y exploración, tradición y vanguardia. El propio artista bautizó su proyecto hace años como "música folklórica atemporal" y a este concepto se remite.

El amor romántico, la espiritualidad, la vulnerabilidad y la aceptación del error atraviesan un repertorio, conformado por 12 canciones, donde la honestidad adquiere un peso central.