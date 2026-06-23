Colombia mantiene estable sus reservas de petróleo y gas, pese a la caída de precios

Bogotá, 23 jun (EFE).- Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas, lo que "fortalece las bases de su seguridad energética", según el Informe de Recursos y Reservas 2025 que presentaron este martes el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El reporte, que incluye datos recogidos hasta el 31 de diciembre de 2025, evidencia que las reservas de petróleo alcanzaron los 2.020 millones de barriles y que la relación reservas/producción aumentó de 7,2 años a 7,4, a pesar de que el entorno internacional está "marcado por la caída de los precios del crudo".

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En 2025 se incorporaron 257 millones de barriles de petróleo a las reservas del país, lo que significa que por cada 100 barriles producidos se repusieron 94, explicó la ANH.

El informe destacó el aporte de los "proyectos de recobro mejorado y producción incremental, que entre 2018 y 2025 agregaron 436 millones de barriles de reservas, equivalentes al 22 % del total incorporado".

En el caso del gas natural, la relación reservas/producción mantuvo una estabilidad de 5,9 años con 1.717 gigapies cúbicos de acumulación gracias a los descubrimientos y recursos identificados en el Caribe colombiano, lo que impulsó el crecimiento en el corto y mediano plazo.

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La incorporación acumulada de gas entre 2018 y 2025 alcanzó 521 gigapies cúbicos. Además, sumó un crecimiento significativo de los recursos que representa "volúmenes descubiertos y potencialmente recuperables una vez superadas las contingencias técnicas, económicas o regulatorias".

Con estos datos, el país aseguró ingresos futuros por regalías estimados en 36 billones de pesos colombianos (unos 10 millones de dólares), según el informe, una cifra similar a los 29,6 billones de pesos (unos 8 millones de dólares) acumulados entre agosto de 2022 y diciembre de 2025.

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"El informe demuestra que Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos y que las medidas adoptadas para optimizar la gestión de reservas y recursos están dando resultados concretos para la seguridad y la soberanía energética del país", añadió el reporte. EFE