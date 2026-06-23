Cloudflare y beehiiv dan a los creadores el control sobre el rastreo de su contenido por la IA con 'AI Crawl Control'

Cloudflare ha anunciado que integrará la tecnología 'AI Crawl Control' en los servicios de la plataforma para creadores y monetización beehiiv, de cara a ofrecer una visión clara sobre cómo utilizan los modelos de inteligencia artificial (IA) el trabajo de los creadores, ya sea optando por la máxima visibilidad y permitiendo el rastreo, como por la protección del contenido bloqueando el acceso a la IA.

Ambas compañías han puesto sobre la mesa cómo, a medida que los modelos de IA evolucionan para ofrecer nuevas formas de búsqueda y descubrimiento, los creadores en Internet también buscan opciones para comprender y gestionar cómo accede esta tecnología a su contenido. Por ejemplo, identificando si sus publicaciones se han utilizado para entrenar determinados modelos de IA o si se muestran en los resultados de 'chatbots'.

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Hasta ahora, la gestión de los bots de IA solía requerir una intervención "técnica compleja", que incluía actualizaciones manuales del archivo robots.txt o "el uso de cortafuegos", como ha explicado Cloudflare. Sin embargo, se ha aliado con beehiiv para facilitar la forma en la que los creadores independientes interactúan con la IA, proporcionando a cada editor visibilidad sobre cómo se relacionan los servicios de IA con su contenido y el tráfico que generan.

Para ello, la plataforma beehiiv, que permite a creadores independientes y a marcas de grandes medios de comunicación publicar su contenido y monetizar sus audiencias, ya sean sitios web o podcast, ha integrado la tecnología de Cloudflare 'AI Crawl Control' en versión beta, como han compartido en un comunicado.

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Esta tecnología simplifica el proceso de gestión de huella digital de los creadores a través de dos opciones. Por una lado, los editores podrán optar por una configuración de máxima visibilidad, permitiendo que los motores de búsqueda y agentes de IA rastreen libremente su trabajo "con el fin de lograr una distribución más amplia.

Por otra parte, los creadores pueden elegir la protección del contenido, bloqueando el rastreo de la IA para "preservar sus archivos de cara a futuras oportunidades de monetización o concesión de licencia".

Estos ajustes para bloquear o permitir modelos de IA son activables con un solo clic, por lo que permite adaptarse a modelos de IA específicos, en función de los objetivos comerciales del creador

Además de todo ello, los creadores también dispondrán de un panel de control integrado en la plataforma que funciona con las API de Cloudflare. Así, mostrará análisis personalizados con información sobre qué rastreadores de IA están intentando acceder a su contenido, cuáles están siendo bloqueados y el tráfico de referencia que dichos rastreadores "devuelven al boletín".

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Esta herramienta también facilita la gestión de derechos para el futuro. Esto se debe a que realiza actualizaciones automáticas que se adaptan a los nuevos rastreadores de IA "a medida que aparecen en la web", garantizando que los creadores "dispongan del control más actualizado sin necesidad de modificar el código", según han explicado.

'AI Crawl Control' está disponible para los clientes de beehiiv Max, desde blogueros independientes hasta las editoriales más grandes, a través de la configuración estándar del panel de control de la plataforma beehiiv.

Esta colaboración "ofrece a los gestores de boletines informativos la transparencia y el control necesarios para afrontar la era de la IA según sus propios términos, tanto si buscan optimizar la visibilidad como si desean preservar su trabajo para futuras oportunidades", como ha valorado al respecto el cofundador y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince.

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Por su parte, el cofundador y director ejecutivo de beehiiv, Tyler Denk, ha señalado que su colaboración proporciona a los creadores "los datos y controles" necesarios para "maximizar el descubrimiento y la distribución, o bien para proteger sus escritos y dictar sus propias condiciones".