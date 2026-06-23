Manos Unidas alerta de una caída del 23% en la ayuda al desarrollo en 2025, su "mayor desplome histórico"

Manos Unidas ha alertado de que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) registró el año pasado una caída del 23,1%, "el mayor desplome de su historia", según datos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, provocada fundamentalmente por los recortes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón, como ha subrayado la organización en su Memoria de Actividades correspondiente a 2025.

"Un retroceso que impacta de forma directa en los países y comunidades más vulnerables", ha explicado la organización sobre la caída de la AOD. Por su parte, la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia, ha afirmado que desde la entidad quieren que su Memoria "se lea no solo como un balance de actividades, sino como el reflejo de lo que significa acompañar, denunciar y actuar ante las causas del hambre, la desigualdad y la injusticia en un contexto cada vez más adverso".

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Gracia ha advertido asimismo de que en los países donde trabaja la organización "la ayuda internacional no es un complemento, sino una red básica de protección" y que cuando se reduce esa financiación "peligran la vida cotidiana, los derechos y la dignidad de millones de personas".

En 2025, Manos Unidas aprobó 531 nuevos proyectos en 52 países de Asia, África y América Latina por valor de 41,05 millones de euros y trabajó en total en 803 proyectos junto a más de 450 socios locales. Según las cifras de la organización, un total de 1.043.639 personas recibieron apoyo directo en ámbitos como educación, salud, alimentación, acceso al agua, derechos humanos, derechos de las mujeres y sostenibilidad ambiental.

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En el terreno humanitario, el documento señala 34 intervenciones de acción humanitaria en 11 países, con una inversión de 1.317.507 euros, para responder a crisis originadas tanto por desastres naturales como por causas humanas que, según señala la memoria, "afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más empobrecidas".

En España, Manos Unidas impulsó 34 iniciativas vinculadas a la cooperación al desarrollo, firmó 60 convenios con universidades y contó con la participación de más de 9.000 estudiantes en proyectos de educación para la transformación social.

En cuanto a la red de la organización, de la memoria se extrae que ha estado compuesta por cerca de 7.000 voluntarios distribuidos en 72 delegaciones, 162 personas contratadas, más de 67.000 donantes y colaboradores, más de 890 empresas colaboradoras y más de 4.800 personas que colaboraron con parroquias a través de actividades de sensibilización.

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La presidenta ha recordado además que la financiación internacional ha retrocedido "a niveles similares a los de hace una década" y ha subrayado que la organización lleva "más de 65 años trabajando contra viento y marea" en la lucha contra el hambre y la desigualdad. "Compartir, cooperar y sostener la esperanza sigue siendo más urgente que nunca", ha asegurado.