Oyarzabal: "Fue una alegría, pero no quitarse un peso de encima la victoria"

El delantero internacional español Mikel Oyarzabal ha asegurado este martes, desde la concentración de la selección en el campo base de Chattanooga (Estados Unidos), que fue una "alegría" ganar a Arabia Saudí y sumar la primera victoria en este Mundial 2026, y no "quitarse un peso de encima", mientras que a nivel personal señala que está bien, tranquilo y con ganas de jugar contra Uruguay el tercer y último duelo del Grupo H.

"Fue momento de subidón y de alegría, pero quitarme un peso de encima como tal, no. Queríamos darle la vuelta a la situación, pero estábamos tranquilos y confiados, creyendo en lo mismo que nos había hecho creer en este proceso de tres o cuatro años. Estábamos tranquilos", ha explicado sobre la sensación tras la victoria en rueda de prensa.

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El vasco ha reconocido que el equipo mira con cautela el cuadro de la competición, para el posible cruce de dieciseisavos, aunque sin perder el foco del presente: "Es inevitable tener eso en la mente y ver el cuadro, pero todavía queda mucho, pueden pasar mil cosas. Ahora mismo depende de nosotros y del resto de equipos".

En cuanto a su estado personal, ha insistido en que su prioridad es ayudar al grupo. "Estoy centrado en intentar ayudar al equipo a ganar de nuevo. Es lo que tengo en la cabeza. Quiero llegar en las mejores condiciones al partido de Uruguay y hacerlo lo mejor posible", comentó.

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También ha subrayado el papel del colectivo dentro de la selección por encima del individual. "Tengo la suerte de tener compañeros que sé que si un día no me toca marcar, otros lo van a hacer. Me preocupa el colectivo, no lo individual", manifestó.

Sobre los distintos perfiles en ataque, y jugar con Dani Olmo o Pedri a su espalda, ha señalado la capacidad de adaptación del equipo. "Son jugadores distintos, influyen. Lo importante es adaptarte de la mejor manera según quién tengas alrededor y sacar el mejor rendimiento", valoró.

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Preguntado por las palabras del exinternacional inglés Paul Scholes sobre su figura y si está infravalorado, ha respondido con contundencia: "Estoy tranquilo, aburrido de responder a esta pregunta. Me vale lo que digan mis compañeros, entrenadores y el staff. Lo de fuera no me preocupa".

En esa misma línea, ha evitado dar importancia a las opiniones externas sobre su nivel y rendimiento. "No voy a perder tiempo en centrarme en esas cosas, ni para bien ni para mal. Si alguien me tiene que decir algo, será alguien dentro de la selección", apuntó.

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Sobre sus minutos de juego, y si debería descansar contra Uruguay dado que terminó con problemas el choque contra los saudíes, ha sido claro. "Quiero jugar y tener los máximos minutos posibles, pero la decisión es de Luis. Me encuentro bien", recalcó.

Sobre el rival, Uruguay, ha advertido del nivel competitivo. "Es un equipo con garra, muy competitivo, típico de Sudamérica. Tenemos que centrarnos en nosotros", apuntó. Y cuestionado por su mejor partido con la selección, ha preferido no elegir. "No lo sé, me encontré bien, tuve la suerte de estar donde cayó el balón. Ojalá haya más partidos así", señaló.

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Por último, ha explicado su evolución en el juego: "Intento interpretar lo que pasa en el campo, cómo hacer daño al rival y ayudar al equipo. Con los años aprendes que con poco puedes ayudar mucho al colectivo".