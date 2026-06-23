Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 jun (15.00 GMT)

Madrid, 23 jun (EFE).-

Zaporiyia (Ucrania).- Rusia lleva a cabo desde el fin de semana una campaña masiva de ataques aéreos contra puentes, flotas de camiones, gasolineras y otros objetivos de la logística ucraniana en Zaporiyia, una urbe del sureste de Ucrania situada a unas pocas decenas de kilómetros del frente y que es clave para los suministros y el movimiento de tropas de las fuerzas de Kiev en el sur de Ucrania.

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Ginebra.- El Ejército israelí dispara con intención letal contra los niños de Gaza, apuntando a zonas vitales, denunció este martes el presidente de la comisión investigadora de la ONU para Palestina, Srinivasan Muralidhar, en una rueda de prensa para presentar un nuevo informe sobre abusos contra la infancia en la Franja.

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Islamabad.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, llegaron este martes a Islamabad para reunirse con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en una visita centrada en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre Washington y Teherán.

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Ginebra.- El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

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Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que busca la independencia armamentística de Israel frente al apoyo de Estados Unidos, según un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, admitió este martes que Alemania ha dormido el "sueño de La Bella Durmiente" durante demasiado tiempo hasta la invasión rusa de Ucrania en 2022 y ponerse a trabajar en la propia resiliencia, sobre la cual "a largo plazo" se mostró no en vano confiada.

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Bogotá.- El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Cristian Quiroz, explica en rueda de prensa los avances en el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para tener la confirmación de la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella por un estrecho margen sobre el izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Ciudad de Guatemala.- La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, conocerá este martes la apelación de amparo presentada por la Fiscalía durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, que busca revertir las resoluciones judiciales que han permitido que el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín continúe enfrentando su proceso penal en libertad.

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Daca.- La Policía Metropolitana de Daca impidió este martes los planes de la suspendida Liga Awami para conmemorar el aniversario de su fundación en el museo dedicado a Sheikh Mujibur Rahman, padre de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

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China.- Más de 9.100 residentes han sido evacuados en la provincia central china de Guizhou, donde lluvias torrenciales azotan múltiples zonas desde el fin de semana, según informó este martes la agencia estatal Xinhua.

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Bruselas.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo dio este martes luz verde al reglamento que regulará el futuro euro digital, la divisa electrónica con la que la Unión Europea busca una alternativa propia para los pagos electrónicos que reduzca su dependencia de firmas extracomunitarias como Visa o Mastercard.

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Bruselas.- La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo dio este martes luz verde al desembolso de 120,55 millones de euros para España para ayudar a la recuperación de territorios afectados por incendios forestales en 2025, y urgió a Bruselas a invertir en los esfuerzos de adaptación para evitar las pérdidas de vidas y perjuicios económicos por estas catástrofes.

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París.- Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France.

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Londres.- Algunas escuelas en Inglaterra han decidido reducir la jornada de clases por la ola de calor que afecta este martes a gran parte del Reino Unido, mientras que hay alteraciones en algunos servicios de trenes por la subida de las temperaturas.

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Roma.- El Gobierno de Italia, ante la ola de calor que afecta al país, ha aprobado un decreto ley con disposiciones urgentes y ayudas, ya aplicadas en años anteriores, para que ciertos operadores económicos puedan suspender o reducir la actividad laboral por las altas temperaturas.

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Londres.- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este martes en Londres acelerar la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, al advertir de que el mundo afronta "una doble crisis": energética, por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y ambiental, con fenómenos climáticos extremos.

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Madrid.- El Museo Reina Sofía presenta la exposición ‘Fernando Sánchez Castillo. La Perla Peregrina’, un inmenso juego de reinterpretación y subversión del poder establecido y una oda a la capacidad de la sociedad de revelarse y descabalgar a los poderosos.

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Nuevo Taipéi (Taiwán).- El Festival Internacional de Esculturas de Arena de Fulong 2026 ya está en marcha en la playa de Fulong, reafirmando su estatus como uno de los principales eventos turísticos de verano de Taiwán bajo el lema 'Fiesta mundial de esculturas de arena de verano'.

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Shah Alam (Malasia).- El exceso de durianes, provocado por las cosechas simultáneas en varios estados productores, ha provocado una fuerte caída de los precios, ya que la oferta supera a la demanda en el mercado malasio.

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Cádiz.- La localidad gaditana de Tarifa acogerá desde este miércoles y hasta el 3 de julio la Copa del Mundo de Wingfoil como competición estelar del VII Tarifa Wing Pro, en el que también se incluyen los Campeonatos de España de Kiteboarding y Wingfoil.

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Bogotá.- Los colombianos se reúnen en lugares públicos para ver el partido de la selección cafetera ante la República Democrática del Congo por la segunda jornada del Grupo K de la Copa del Mundo.

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Nueva York (EE.UU.).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes las pausas obligatorias de hidratación, introducidas en todos los encuentros de este Mundial "por el calor", y destacó que la medida es "igual para todos".

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Miami (EE.UU.).- Visa inauguró esta semana en Miami el Visa Infinite Lounge, un espacio exclusivo por invitación que permitirá a tarjetahabientes de América Latina y el Caribe seguir los partidos del Mundial en un entorno que combina hospitalidad, gastronomía, arte y entretenimiento en vivo.

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Morristown (EE.UU.).- La selección brasileña se entrenó este martes con todos sus efectivos, menos el lesionado Raphinha, antes de viajar a Miami para el partido del miércoles contra Escocia de la última jornada del Grupo C del Mundial 2026.

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alm/EFE

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