Zelenski afirma que "por primera vez" EEUU está dispuesto a dar la licencia para producir misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado que "por primera vez" Estados Unidos se ha mostrado predispuesto a concederles la licencia para producir misiles Patriot en territorio ucraniano, en un momento en el que viene alertando de que la producción actual no alcanza para cubrir las necesidades.

"El equipo estadounidense por primera vez ha reaccionado positivamente a la pregunta sobre la licencia. Por primera vez", ha reiterado en una entrevista para la televisión ucraniana. "Siempre era: 'Bueno, no sabemos, bueno, tal vez, ya veremos' y esta vez dijeron que resolverán el problema para Ucrania", ha contado.

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Mientras se termina de afinar esta cuestión, Zelenski ha detallado que a través de un último acuerdo con Alemania, Ucrania tiene previsto recibir unos 600 misiles Patriot fabricados en ese país gracias a esa licencia otorgada por Estados Unidos.

"La producción actual en Estados Unidos es de unos 700 misiles al año como máximo. Transfirieron licencias a los alemanes, quienes comenzaron la producción hace algún tiempo, y ya hemos firmado un contrato con ellos por una cantidad importante, 600 misiles", ha remarcado el presidente ucraniano.

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A finales de mayo, Zelenski reveló que se había dirigido por carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir no solo un aumento de misiles Patriot, sino también licencia para poder fabricarlo en suelo ucraniano.

La petición tiene lugar en medio de una importante falta de armamento en las artillerías ucranianas --"no hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados", dijo Zelenski--, mientras Rusia continúa con sus ataques.

DISPUTA CON POLONIA

Zelenski también ha revelado que propuso reunirse y celebrar una rueda de prensa conjunta al presidente polaco, Karol Nawrocki, antes de devolver este sábado por correo la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco que le fue retirada por la polémica surgida por el nombramiento de una unidad del Ejército ucraniano con referencias a una milicia acusada de masacres en Polonia.

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Para Zelenski, la retirada de esta condecoración responde más a dinámicas de política interna, a más de un año todavía de las próximas elecciones parlamentarias en ese país, y ha afeado al presidente Nawrocki que pretenda, como ya hizo el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, recabar réditos electorales mediante el odio.

"Eso es lo que hizo Orbán. Es un mal negocio. Creo que acabará mal (...) a la larga conducirá a malas relaciones entre las naciones", ha valorado Zelenski, quien ha recordado a Nawrocki que es Ucrania quien vive constantemente bajo los bombardeos rusos y "defiende a Europa, incluida Polonia".

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"Más allá de las cuestiones históricas, que, por cierto, abordamos abiertamente, debe haber respeto por el presente, por nuestras Fuerzas Armadas y por el futuro. Sin Ucrania, nadie podrá proteger a Polonia. Es sencillamente imposible: si Ucrania desaparece, una Polonia protegida deja de existir", ha asegurado.

Zelenski devolvió este fin de semana la Orden del Águila Blanca en el que ha sido hasta ahora el último episodio de una disputa diplomática que ha ido escalando en torno a la memoria histórica que comparten ambos países y que ha sido motivo de disputa durante décadas.

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La decisión de Nawrocki de retirarle la condecoración responde al visto bueno de Zelenski a la designación de una unidad militar bajo el nombre de 'Héroes del UPA', que alude al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), una milicia paramilitar ultranacionalista acusada de masacres en Polonia durante la II Guerra Mundial.