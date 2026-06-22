El patriarca latino de Jerusalén se reúne con cristianos en Gaza: "Sois una prioridad"

Gaza, 22 jun (EFE).- El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, visitó este lunes la devastada ciudad de Gaza, donde se reunió con la reducida comunidad cristiana local que aún permanece en el enclave tras casi tres años de asedio israelí, a los que aseguró que son una "prioridad" para la Iglesia.

"Nuestras oraciones y nuestros deseos están siempre con los cristianos de Gaza. Sois una prioridad para todas las iglesias de Jerusalén. Nuestra presencia aquí es importante para vosotros, pero también para el mundo. No tengáis miedo. La situación es difícil, pero Gaza se recuperará", dijo Pizzaballa en la Iglesia de la Sagrada Familia, en la ciudad de Gaza.

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En ese templo, que en julio de 2025 fue alcanzado por un tanque israelí provocando la muerte de cuatro palestinos, el patriarca latino realizó una oración junto al patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Teófilo III, que también viajó desde la Ciudad Santa, y al sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia.

"La visita expresa la responsabilidad pastoral de las Iglesias de Jerusalén hacia las iglesias locales y hacia toda la población de Gaza, donde las familias siguen sufriendo gravemente, con temor, pérdidas e incertidumbre", indicó este lunes el Patriarcado Latino en un comunicado.

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Pizzaballa, que recibió un ramo de flores de una niña gazatí cristiana y al que se le pudo ver caminando por las arrasadas calles de la urbe acompañado de otro niño, se reunió con las comunidades religiosas locales, familias y personas afectadas por los ataques de Israel.

Los representantes de las iglesias de Jerusalén también mantuvieron un encuentro con las monjas misioneras de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa, así como con sanitarios del hospital de campo St. Joseph (católico), donde también estuvo presente el ministro de acción humanitaria Josef D. Blotz, que ostenta el título de 'Gran Hospitalario' en la Orden de Malta, de carácter laico.

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"Mediante la oración, el encuentro personal y la presencia pastoral, se busca ofrecer fortaleza espiritual, consuelo y esperanza en medio del profundo sufrimiento", recalcó el patriarcado latino sobre la visita.

La comunidad cristiana en Gaza contaba con unos mil fieles antes del 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados terroristas de Hamás a los que Israel lleva dos años y ocho meses respondiendo con un asedio en la Franja que ha provocado la muerte de más de 73.000 palestinos.

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Actualmente, el número de cristianos es de aproximadamente 500 en Gaza, tras una huida del enclave palestino que líderes cristianos de Jerusalén y Cisjordania consideran puede suponer el primer paso para que dejen de tener presencia en la Franja.

Además del ataque de Israel sobre la católica Iglesia de la Sagrada Familia el 17 de julio de 2025, donde también resultó herido el padre Romanelli, en diciembre de 2023 fuerzas israelíes ya habían impactado contra el único templo cristiano de Gaza, que ha servido de refugio para decenas de familias en estos años. EFE

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(foto)(vídeo)