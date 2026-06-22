Vance señala "avances" en los contactos con Irán y apunta a inspecciones nucleares inmediatas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este lunes "avances" en los contactos con Irán celebrados en Suiza hasta la madrugada del domingo, indicando que hay "una muy buena base" para un acuerdo final, al tiempo que ha apuntado a inmediatas inspecciones nucleares en el país asiático.

"Hemos sentado una muy buena base para un acuerdo final exitoso. El acuerdo final es la 'casa'. Hemos establecido los cimientos; no hemos construido la casa, pero hemos sentado una base sólida para llegar a un buen punto para el pueblo estadounidense", ha declarado en rueda de prensa desde Burgenstock, el resort de lujo donde se han reunido Estados Unidos e Irán con mediación de Pakistán y Qatar.

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En este sentido, ha indicado que las conversaciones han permitido "avanzar mucho", pese a que queda trabajo por hacer en las negociaciones nucleares, económicas o en tareas en el estrecho de Ormuz como el desminando y la restauración del tráfico marítimo.

"Se ha avanzado mucho, pero todavía queda trabajo por hacer, y estamos muy comprometidos a hacerlo exactamente así", ha indicado el 'número dos' de la Casa Blanca, tras su reunión con la deleración iraní en Suiza.

En el marco de estos contactos, Estados Unidos ha destacado que Irán permitirá el regreso de las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por primera vez desde el ataque del pasado 28 de febrero, en unos trabajos que ha sugerido que serán inmediatos.

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"Anoche, sobre las dos de la madrugada, intentamos llamar a algunos inspectores. Como es de esperar, a esas horas no había mucha gente contestando al teléfono. Pero creemos que algunas de esas conversaciones con los inspectores y con el OIEA podrían tener lugar incluso hoy mismo", ha detallado sobre el plazo para las revisiones de las instalaciones nucleares iraníes, uno de los elementos incluido en el acuerdo preliminar firmado por Washington y Teherán la semana pasada para cesar las hostilidades y reabrir el paso de Ormuz que debe llevar a negociaciones con el plazo de 60 días para un acuerdo final más amplio que contenga también compromisos en materia nuclear.

Respecto a la situación en Líbano, donde Israel continúa con sus ataques y su presencia militar, Vance ha evitado señalar la retirada de las tropas israelíes como una condición para fijar el acuerdo final, como sostiene Irán, y se ha limitado a indicar que importa tanto la seguridad de Israel como la soberanía de Líbano.

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"Esto va a ser una conversación continua. Los israelíes han sido muy claros: no tienen intenciones territoriales en el sur de Líbano", ha admitido, indicando que el partido-milicia chií Hezbolá representa una amenaza con el lanzamiento continuo de proyectiles contra el norte de Israel.

"Creemos, por supuesto, que va a requerir mucho trabajo duro, pero podemos llegar a un punto en el que se protejan la integridad territorial y la soberanía de Líbano, se proteja la seguridad de Israel, y eso va a requerir cierta coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas", ha incidido, para recalcar que además un elemento clave será que "los iraníes contengan a Hezbolá".

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Sobre la comunicación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el vicepresidente estadounidense ha incidido en los contactos continuos con Israel y otros socios de la zona como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

"Este no es un acuerdo que Estados Unidos esté imponiendo a la región. Es un acuerdo que la región ha pedido desesperadamente que Estados Unidos ponga en marcha", ha recalcado.

PRIMEROS CONTACTOS TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO PRELIMINAR

La primera sesión de las negociaciones para un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán se ha saldado con un resultado positivo según todas las partes, después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ejerce de mediador, haya reivindicado el "éxito" de la cumbre y destacado los "avances alentadores" para avanzar en la paz.

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En un comunicado conjunto con Qatar, que facilita también las conversaciones entre Teherán y Washington, Pakistán incidió en que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo". Entre los asuntos concretos, las partes pactaron un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación" y al cual informarán "periódicamente" los negociadores principales.

Irán ha valorado estos pasos, si bien ha recalcado que el alto el fuego en Líbano condiciona los avances en las negociaciones para un acuerdo final, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".

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