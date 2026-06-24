Clavijo sigue "con preocupación" la situación de los canarios residentes en Venezuela

Madrid, 25 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue "con preocupación" la situación de los canarios que viven en Venezuela después de que en la madrugada de este jueves se haya registrado un terremoto de magnitud 7,1 "muy cerca de las poblaciones del municipio Jiménez, como Quíbor y El Tocuyo".

Clavijo, a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha señalado que "todavía es pronto para valorar los daños", pero ha asegurado que desde su Ejecutivo se mantiene el contacto con la comunidad canaria para "conocer su situación", así como con el consulado General de España en el país latinoamericano.

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Según las estimaciones del Gobierno autonómico y el registro consular, en Venezuela viven actualmente cerca de 70.000 ciudadanos canarios. EFE