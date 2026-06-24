La OEA llama a Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones por las Malvinas

Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró este miércoles en una declaración conjunta la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones sobre la disputa de soberanía de las islas Malvinas, y felicitó al Gobierno argentino por seguir explorando vías para hallar una solución pacífica.

La declaración sobre 'La Cuestión de las Islas Malvinas' fue aprobada durante la cuarta sesión plenaria de la 56 Asamblea General de la OEA que se celebra en Panamá.

"Reafirma la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia", indica la declaración.

PUBLICIDAD

Durante la sesión sobre las Malvinas, el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Manuel Navarro, afirmó que su "país reafirma su compromiso con la solución pacífica de las controversias, con el multilateralismo eficaz y con un orden internacional basado en reglas".

"Por esa razón insta al Reino Unido a asumir el mismo compromiso y a cumplir sus obligaciones en materia de descolonización", subrayó Navarro.

En el documento, el máximo órgano político de la OEA recordó que la cuestión de las Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico y reafirmó las resoluciones adoptadas desde 1988 que instan a ambos países a retomar el diálogo.

PUBLICIDAD

Durante el debate, Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, reafirmó ante la Asamblea la postura de "neutralidad" de su país frente a la disputa de soberanía, aunque reconoció que el "Reino Unido está ejerciendo de facto la administración de estas islas".

La Asamblea expresó su satisfacción por la voluntad manifestada por el Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para alcanzar una solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva hacia los habitantes de las islas.

"La disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un tema sin resolver y debe ser resuelto de manera pacífica", precisó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y afirmó que "este es un tema de descolonización que sigue pendiente en nuestro hemisferio".

PUBLICIDAD

La Asamblea General decidió además continuar examinando la Cuestión de las Islas Malvinas en sus futuros períodos de sesiones hasta alcanzar una solución definitiva.

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 se saldó con la rendición argentina ante las fuerzas británicas.

PUBLICIDAD

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, el país suramericano ha reclamado de forma incesante su soberanía sobre las islas en todo tipo de foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado el llamado a negociaciones decenas de veces, sin que Londres se avenga a ello.

A lo largo de estos años, Argentina ha logrado que la Organización de Estados Americanos, el G77 más China y otros muchos foros multilaterales y regionales le respalden en su reclamo, pero Estados Unidos siempre ha respaldado la posición británica.

PUBLICIDAD

En 2013 se celebró en Malvinas un referendo en el que los habitantes de las islas mayoritariamente votaron a favor de mantener el estatus del archipiélago como territorio de ultramar dependiente del Reino Unido, una consulta que Buenos Aires siempre ha considerado ilegal. EFE

(foto) (video)