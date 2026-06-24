El exembajador de EE.UU. Solomont, distinguido con alta distinción de España en Washington

Washington, 24 jun (EFE).- El exembajador de Estados Unidos en España y Andorra, Alan Solomont, recibió este miércoles en Washington la Real Orden de Isabel la Católica, en nombre del rey Felipe VI, por su contribución en fortalecer la cooperación entre los dos países.

Solomont, decano emérito del Jonathan M. Tisch College of Civic Life de la Universidad de Tufts que desempeño su mandato como embajador bajo la Administración de Barack Obama entre 2009 y 2013, recibió la alta condecoración, en grado de Comendador.

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"Agradezco la oportunidad de haber contribuido a que nuestros dos países sean un poco más seguros y prósperos. Este premio reconoce tanto el servicio como la amistad: la estrecha amistad entre Estados Unidos y España, que me he esforzado por profundizar y fortalecer durante mi mandato como embajador y en los años posteriores", declaró ante el anuncio del reconocimiento.

La embajadora de España, Ángeles Moreno Bau, entregó este reconocimiento de honor, creado en 1815, para recocer la excepcional y meritoria labor de personalidades, que ha recaído en numerosos jefes de Estado y diplomáticos de países como Francia, Alemania, Japón, Colombia, Chile.

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Solomont se suma a los estadounidenses que han recibido anteriormente este honor como la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; los sendores Chris Dodd y Tim Kaine; o los congresistas Joaquín Castro y Joe Kennedy III.

"Me siento profundamente honrado de recibir este premio de una nación a la que he llegado a amar profundamente", manifestó.

Destacado miembro del Partido Demócrata, realizó su primer viaje a España en la década de 1970, con una beca de posgrado, y cuando ejerció el cargo como embajador fue también reconocido por su trabajo con su esposa, Susan Lewis Solomont, en promover "los valores del voluntariado y el servicio a la ciudadanía en toda España".

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Ha presidido el Consejo Nacional de J Street, una organización proisraelí, pro-paz y pro-democracia que promueve la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino; y actualmente preside la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, cuya misión es promover el comercio y la inversión entre ambos países, en Estados Unidos.

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