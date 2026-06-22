Nahuel Molina entra por Montiel y Scaloni mantine a Lautaro, Alaba titular en Austria

Arlington (EE.UU), 22 jun (EFE).- La prevista entrada en el once titular de Nahuel Molina para cubrir la baja de Gonzalo Montiel, que no ha podido entrenar con normalidad por una dolencia muscular en el isquiotibial derecho, es la novedad en la alineación argentina, en la que Lionel Scaloni mantiene a Lautaro Martínez en el ataque en detrimento de Julián Álvarez.

En la selección austríaca, David Alaba es titular, al igual que Stefan Posch, que sufrió una fractura de mandíbula ante Jordania y jugará con una férula protectora con la que se entreno los dos últimos días.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch