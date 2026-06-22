El precio del petróleo cae por debajo de los 80 dólares tras los avances negociadores entre EEUU e Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía más de un 2% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 78,9 dólares por barril, después de que Irán y EEUU concluran la primera ronda de negociaciones en Suiza con "avances alentadores", según los países mediadores.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, caían casi un 2,8%, hasta rondar los 75,18 dólares.

Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre Estados Unidos e Irán en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado en la madrugada de este lunes que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores".

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"La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento ha concluido", han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto en el que han subrayado que la cumbre "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que "se han logrado avances alentadores", entre los que han destacado "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

Además, Washington y Teherán "han acordado la creación de un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación" y al cual informarán "periódicamente" los negociadores principales. Estos, recoge el comunicado, "dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento".

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Asimismo, según los plazos previstos, el citado comité ha acordado una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo" en 60 días, "sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas".

El documento incide también en el establecimiento de "una línea de comunicación entre las partes" durante este período a fin de "evitar incidentes y malentendidos y con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz", uno de los principales puntos calientes de las negociaciones.

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"Las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico de Burgenstock para abordar todos los temas", reza la nota de los países mediadores, que han prometido que "seguirán esforzándose al máximo para garantizar que las negociaciones se desarrollen en un ambiente constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo final", al tiempo que han agradecido a Estados Unidos e Irán "su constante compromiso con la diplomacia y la resolución pacífica del conflicto".

Este tono contrasta por lo recogido de fuentes cercanas a la negociación por la agencia de noticias Tasnim --dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní--, que habían informado previamente de la retirada de los negociadores iraníes en respuesta a un mensaje de Trump. De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que Trump publicara un mensaje de menor tono para facilitar las negociaciones.

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"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", había asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como "recaudador de peajes", como ha hecho Irán durante el conflicto.

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

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SUBIDAS EN LAS BOLSAS ASIÁTICAS

Las Bolsas asiáticas han recibido los avances en la negociaciones para la paz en Oriente Próximo con subidas. El Nikkei japonés sube casi un 2%, la Bolsa china de Shenzhen gana más de un 1,5% y el Kospi surcoreano avanza un 0,6%.

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También las Bolsas europeas apuntan mayoritariamente a subidas en la apertura de los mercados este lunes, aunque moderadas.