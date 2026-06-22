Los BRICS inician una reunión de seguridad en la India con la presencia de Irán

Nueva Delhi, 22 jun (EFE).- La India acoge este lunes y martes la reunión de Asesores de Seguridad Nacional del grupo BRICS, una cita de alto nivel marcada por la guerra en Oriente Medio y a la que ha asistido Irán representado por su vicesecretario de Seguridad Nacional, Ghadir Nezami.

"Durante su visita, se espera que asista a una serie de sesiones especializadas y mantenga reuniones con funcionarios pertinentes de los países participantes para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de seguridad y cooperación multilateral", confirmó la embajada de Irán en la India a través de una publicación en la red social X.

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La cita, que se celebra en la capital india y está presidida por el asesor de Seguridad Nacional anfitrión, Ajit Doval, reúne a los jefes de delegación y altos cargos del grupo de economías emergentes que integra a potencias como Brasil, Rusia o China.

Además de la presencia iraní, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, ya se encuentra en la capital para participar en la reunión, como muestran imágenes difundidas en medios locales.

El encuentro se produce semanas después de la reunión de ministros de Exteriores del bloque en la capital india, que evidenció las dificultades del grupo ampliado, debido a una fractura en las posturas frente al conflicto de Teherán y Washington.

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El bloque no pudo entonces consensuar una declaración conjunta sobre debido a las tensiones entre algunos de miembros, tras la incorporación de países como Irán, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

En mayo, la presidencia india tuvo que emitir una declaración unilateral que reconoció la existencia de "diferentes puntos de vista" y "reservas" internas.

Al margen de la agenda oficial, se prevé que China y la India aprovechen el marco de esta cumbre para abordar directamente sus disputas fronterizas mediante un encuentro bilateral entre Wang Yi y Ajit Doval.

La cumbre de líderes del bloque, que integra como miembros plenos a 11 países y a otros 11 como asociados, tendrá lugar en Nueva Delhi los próximos 12 y 13 de septiembre. EFE