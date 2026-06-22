La ola de calor continúa, con hasta 10ºC más de lo normal y más de 42ºC, aunque los termómetros bajan desde el miércoles

Las temperaturas, que seguirán por encima de los 40 grados (ºC) en muchos puntos del país este lunes y martes, lo que supone hasta 10ºC más de lo normal para la época, sobre todo en el norte peninsular --con valores que superarán los 42ºC-- empezarán a bajar a partir del miércoles, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El portavoz ha detallado que la ola de calor dejó este domingo "temperaturas muy altas" en buena parte de España. En Almería, por ejemplo, no se bajó de 30ºC durante la madrugada y hubo alrededor de 35 estaciones que no bajaron de 25ºC, las denominadas noches torridas.

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Durante el domingo por la tarde, Andújar (Jaén) llegó a rozar los 43ºC y Almadén, en Ciudad Real, y Bailén, también en la provincia de Jaén, superaron los 42ºC. Un total de 76 estaciones de la red de AEMT alcanzaron o superaron los 40 grados en la jornada del domingo 21 de junio.

Del Campo ha añadido que este lunes y martes no va a haber grandes cambios en general en las temperaturas ya que España sigue bajo la ola de calor, con valores extremadamente altos para la época del año, entre 5 y 10ºC superiores a los propios de esta época en general y más de 10ºC por encima en la mitad norte.

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Así, se superarán los 40 a 42ºC en el Cantábrico oriental y en los valles de los grandes ríos, valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y además las noches van a volver a ser muy cálidas, incluso noches tórridas, sin bajar de 25ºC en puntos del Mediterráneo y también ciudades densamente pobladas del centro y sur de la Península, como Madrid o Sevilla.

El miércoles se iniciará una bajada de las temperaturas por el oeste peninsular, que el jueves se extenderá también al Cantábrico y a la zona centro del territorio. De este modo, según el portavoz, se espera "un ambiente más suave, menos caluroso, pero seguirá el calor intenso en la mitad oriental peninsular y en Baleares".

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NUEVO ASCENSO EL FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana, es probable que vuelvan a subir las temperaturas. Así, Del Campo ha indicado que, "aunque no se cumplan los estrictos criterios para hablar de ola de calor a partir del jueves, sin duda, las altas temperaturas van a continuar durante prácticamente toda la semana en la mayor parte del país". Las precipitaciones serán escasas hasta el jueves, cuando podrán formarse tormentas aisladas.

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Por días, este lunes habrá tiempo estable, aunque podrán formarse tormentas localmente fuertes en puntos del centro y del norte peninsular, además con rachas de viento intensas estas tormentas. Se esperan 40 a 42ºC en el Cantábrico oriental nordeste y en áreas del centro y del sur de la Península.

El martes la situación será similar, incluso con subidas notables de la temperatura en la franja occidental del Cantábrico. La madrugada será muy cálida, no se bajará de 25ºC en puntos del nordeste de la costa mediterránea, del centro y del sur y por el día volverán a superarse los 40 a 42ºC en las mismas zonas aproximadamente que el lunes.

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El martes podrán formarse de nuevo tormentas, mientras que el miércoles es probable que entre aire Atlántico más fresco y que por ello se produzca un descenso térmico en el extremo occidental de la península y también en buena parte de Andalucía.

En el resto del país no habrá grandes cambios, de nuevo con máximas superiores a los 40ºC en los valles de los grandes ríos de la Península. Podrá haber tormentas y chubascos en puntos aislados de la Península por la tarde el miércoles.

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DESCENSO TÉRMICO NOTABLE DE TEMPERATURAS EL JUEVES

El jueves, el descenso térmico será notable en el Cantábrico, también en la mitad oeste peninsular y en el centro. Así, en el oeste de la Península habrá valores más suaves. Este día es probable que Badajoz o Sevilla alcancen como mucho de 30 a 32ºC, pero en el oeste de la Península todavía hará mucho calór y Pamplona, Lleida, Logroño o Zaragoza, podrán alcanzar 38 a 40ºC. Habrá lluvias en Galicia y posibles chubascos de nuevo en zonas de montaña.

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En los días siguientes, aún con incertidumbres, podrían volver a subir las temperaturas. Por ello, Del Campo ha señalado que es "probable que durante el fin de semana, aunque no se cumplan los criterios estrictos de ola de calor, siga haciendo bastante calor en buena parte de la Península y Baleares".

En Canarias, los primeros días de la semana habrá un régimen moderado de vientos alisios que arrastrarán nubes al norte de las islas, donde podría haber algunas lloviznas. En el sur, estará más despejado con brisas y temperaturas suaves. Las máximas en costas rondarán los 25 a 27ºC en general.

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