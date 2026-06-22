AESAN alerta de la presencia de sildenafilo y tadalafilo en un lote de un complemento alimenticio procedente de Turquía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de sildenafilo y tadalafilo en un lote de 'ERKEXIN', un complemento alimenticio procedente de Turquía, motivo por el que se ha procedido a su retirada.

Según informa este organismo, estos elementos, que no se encuentran declarados en su etiquetado, pueden producir "reacciones adversas de diversa gravedad". Por este motivo, "se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo", ha señalado.

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"La inclusión de las sustancias activas como sildenafilo y tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica puede producir reacciones adversas de diversa gravedad", ha insistido la AESAN.

Así, tras indicar que la orden de retirada de 'ERKEXIN' ha sido ejercida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha informado de que el aspecto de este producto es el de un bote cilíndrico con sobres monodosis de 20 gramos de peso cada uno y conservados a temperatura ambiente. Sobre el mismo, el lote afectado es el '20.01/MS0025', con fecha de caducidad de 1 de febrero de 2027.

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"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)", ha continuado, tras lo que ha concluido afirmando que el objetivo es "que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".