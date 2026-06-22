La Reina Sofía, ejemplo de elegancia y estilo en la inauguración del III Congreso Internacional de ELA en La Roda

La Reina Sofía ha presidido este lunes la inauguración del III Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) "Manolo Barrós", que se celebra en La Roda (Albacete) coincidiendo con los actos del Día Mundial de la ELA. El encuentro, organizado por la Fundación Reina Sofía en colaboración con la Fundación CIEN y otras entidades, reúne en la Posada del Sol a investigadores de prestigio internacional, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes para compartir avances, visibilizar la enfermedad y reforzar la búsqueda de tratamientos eficaces contra esta patología neurodegenerativa.

La localidad albaceteña se ha volcado con la visita: centenares de vecinos se han concentrado en las calles cercanas al recinto, muchos de ellos ondeando banderas de España y aplaudiendo la llegada de la Reina, que ha respondido con gestos de cercanía y saludos a ambos lados del recorrido antes de acceder al interior de la Posada del Sol.

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Para esta cita institucional, la mujer del Rey Juan Carlos I ha apostado por un estilismo elegante y luminoso con un conjunto en tonos muy claros: pantalones rectos de pernera amplia en color marfil, combinados con una blusa ligera del mismo tono y una chaqueta tipo blazer, larga y ligeramente entallada, en un suave color crema, que aporta estructura sin perder frescura. Remata el look con unos zapatos de tacón medio en tonos beige y un bolso de mano a juego, también en clave neutra, logrando un efecto de total look armónico y sofisticado, mientras que las joyas se reducen a pequeños pendientes y un broche discreto en la solapa, fiel a su estilo clásico.

Con su presencia en La Roda, la Reina Sofía vuelve a poner el foco en la necesidad de seguir impulsando la investigación y el apoyo a las personas afectadas por ELA, una causa a la que la Fundación Reina Sofía lleva años vinculada a través de distintos proyectos científicos y de sensibilización. La inauguración de este III Congreso Internacional "Manolo Barrós" refuerza ese compromiso y convierte a la localidad albaceteña, durante dos días, en uno de los epicentros mundiales del debate y la colaboración en torno a esta enfermedad.

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