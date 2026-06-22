Comienzan los actos conmemorativos por los 200 años del Congreso Anfictiónico en Panamá

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- El Bicentenario del Congreso Anfictiónico, esa reunión convocada en 1826 por Simón Bolívar para intentar conformar una liga integrada por los recién independizados Estados americanos, arrancó este lunes con un homenaje al prócer al que asistieron altos dignatarios de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador.

Las autoridades de Exteriores de Panamá colocaron una ofrenda floral al busto de Simón Bolívar (1783-1830) ubicado dentro de la sede de la Cancillería panameña, en el colonial Casco Antiguo capitalino, antes de la llegada de los invitados de alto nivel.

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Acto seguido, arribaron al patio central de la sede de la diplomacia panameña los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y Honduras, Nasry Asfura, junto con los vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y Ecuador, María José Pinto, en sustitución de Daniel Noboa.

También entraron cancilleres, representantes, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Los presentes fueron recibidos por el presidente José Raúl Mulino así como por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y la primera dama Maricel Cohen.

Habrán "acuerdos vinculantes en el marco del Sistema Interamericano, en el marco de la Asociación de Estado del Caribe y de otros organismos que se reúnen, pero sobre todo un compromiso firme e infranqueable con el sistema multilateral, con la democracia como forma de gobierno y con la cooperación internacional como un mecanismo para alcanzar el desarrollo de los pueblos", dijo el vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann, a los medios previo al arranque.

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Según lo previsto, los mandatarios sostendrán una reunión en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y, luego, los ministros de Relaciones Exteriores.

Acto seguido, Brasil donará a Panamá las actas originales del congreso, que estaban bajo su propiedad, por medio de un acuerdo.

Panamá conmemora desde este lunes los 200 años del Congreso Anfictiónico, la asamblea convocada por Bolívar en la capital panameña entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en un intento de unificar a los Estados americanos recién independizados de España.

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Es, además, el antecedente primario de la OEA, organismo que esta misma tarde celebrará de manera simultánea el 56 período de sesiones de su Asamblea General en un gran centro de convenciones de la capital panameña con la vista puesta en el mulitaleralismo y la defensa de la democracia.

Los presidentes estarán en los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, mas no en la Asamblea General de la OEA, en la que participan los cancilleres de los países miembros.

El Congreso Anfictiónico fue convocado en 1824 por el prócer Simón Bolívar y celebrado en Panamá en 1826, marcando así un hito en la historia de América porque, para muchos, abrió el camino a la integración regional y el multilateralismo. EFE

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(foto)(vídeo)