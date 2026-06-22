La conexión entre Brasil y Asia a través de la Amazonía peruana acortará los trayectos comerciales en 22 días

Perú podría convertirse en un 'hub' logístico entre Brasil y el Asia-Pacífico si da un mayor uso a las infraestructuras existentes en el noreste del país y concreta las inversiones pendientes, lo que permitirá reducir en 22 días la duración de los trayectos desde el norte brasileño.

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), el desarrollo del "corredor bioceánico" creará empleos y dinamizará la economía del noreste peruano.

"Abriría un espacio de crecimiento a los servicios vinculados a la logística, como empaque, certificación, almacenamiento y distribución", ha afirmado el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), Edgar Vásquez, en declaraciones recogidas por 'Andina'.

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Este ha explicado que las regiones del noreste (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ucayali y Loreto) concentran el 30,5% de la población peruana y el 52,5% de la superficie del país. También aportan el 19,1% de las exportaciones.

Vásquez ha precisado que Loreto, departamento donde se ha celebrado el evento, posee "condiciones únicas" para convertirse en un "nodo estratégico" dentro de un proceso más amplio de integración regional que aprovechará su ubicación en la Amazonía

La conexión entre Perú y Brasil supondría un revulsivo logístico para las empresas del norte brasileño, ya que actualmente utilizan rutas más largas y costosas a través del Canal de Panamá o que bordean el continente solo para hacerse con sus insumos.

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Las exportaciones del noreste peruano a Brasil ascendieron a 430 millones de dólares (376 millones de euros) en 2025, de las que 249 millones de dólares (217,7 millones de euros) se realizaron fluvialmente. "Es la única macrorregión que utiliza esta vía en su comercio con dicho país", ha especificado Vásquez.