México esperará al "conteo definitivo" para felicitar al ganador de elecciones en Colombia

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes esperar al "conteo definitivo" para "felicitar" al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, a pesar de que los resultados preliminares otorgan la victoria al candidato ultraderechista Aberlardo De la Espriella, con el 49,66%, frente al 48,70% de su rival, el izquierdista Iván Cepeda.

"Vamos a esperar a que termine el conteo (en Colombia). Este es un conteo preliminar y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, al ser cuestionada por el resultado electoral en el país suramericano.

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De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %; mientras que Cepeda -del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro,- recibió 12.708.712 sufragios (48,70 %), según el conteo preliminar de la Registraduría con un 99,99 %. EFE

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