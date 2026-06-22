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Infografías del lunes 22 de junio de 2026

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COLOMBIA ELECCIONES - Con el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, el panorama ideológico en América Latina sigue consolidándose hacia la derecha.

TRUMP LATINOAMÉRICA - Mientras algunos Gobiernos refuerzan lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otros se mantienen distantes o en abierta confrontación política. Estos han sido los aliados, socios, rivales y enemigos que el líder estadounidense ha hecho en Latinoamérica.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Catorce parejas de padres e hijos compiten en el Mundial de 2026, lo que refleja los profundos lazos familiares que existen en el fútbol y las diversas parejas destacadas en selecciones como Estados Unidos, Noruega y Argentina.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Colombia - República Democrática del Congo.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Portugal - Uzbekistán.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Inglaterra - Ghana.

mim/lnm

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