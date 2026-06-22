Jaka Lakovic, nuevo entrenador de La Laguna Tenerife

El esloveno Jaka Lakovic dirigirá a La Laguna Tenerife las dos próximas temporadas, con opción a una más, tomando el testigo de Txus Vidorreta como técnico del conjunto aurinegro, ha confirmado este lunes el club canario.

El de Liubliana, de 47 años, acumula 133 partidos como entrenador principal en la Liga Endesa, así como experiencia en la Eurocup, la competición continental que disputará el conjunto canarista el próximo curso y donde el esloveno consiguió un título de campeón y un subcampeonato, en ambos casos coincidiendo con su etapa en el Gran Canaria.

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Su trayectoria en los banquillos comenzó en el filial del Barça, en cuyo primer equipo jugó durante cinco temporadas y con el que fue campeón de la Euroliga. En él ejerció de ayudante, tarea que desempeñaría luego en el Bilbao Basket (2017-18), en el Joventut de Badalona (2018-19) y en la selección absoluta de Eslovenia, con la que se colgó la medalla de oro en el Eurobasket de 2017.

Tras dirigir al RETAbet Bilbao en cuatro partidos, entrenó al Ratiopharm Ulm alemán entre 2019 y 2022, para luego dar el salto al Dreamland Gran Canaria en el verano de 2022, donde permaneció hasta la jornada 25 de la pasada campaña.

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Con él al frente, además de conquistar la Eurocup de 2023, el conjunto amarillo alcanzó los 'Playoffs' por el título de la Liga Endesa en los cursos 2022-23, 2023-24 y 2024-25 y se clasificó para la Copa del Rey en esas mismas tres temporadas, alcanzando las semifinales en la edición de 2025.