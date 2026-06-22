"Es frustrante", dice el seleccionador de Nueva Zelanda

Toronto (Canadá), 22 jun (EFE).- El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, lamentó este domingo la derrota por 1-3 ante Egipto en el Mundial, un partido que su equipo dominó en la primera parte y que, según dijo, dejó una sensación de frustración por la oportunidad perdida de firmar una victoria histórica.

"Es frustrante. Jugamos muy bien en la primera parte, marcamos un gran gol, creamos muchas ocasiones y sentíamos que dominábamos la posesión durante gran parte del primer tiempo", explicó Bazeley en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el BC Place de Vancouver.

PUBLICIDAD

El técnico neozelandés consideró que su equipo estuvo "cómodo" antes del descanso, pero admitió que no fue capaz de sostener el nivel tras la reanudación. "En la segunda parte no pudimos repetir el ritmo y la calidad que mostramos en la primera. Egipto salió con otra actitud, subió el ritmo y es un muy buen equipo, con buenos jugadores", afirmó.

Bazeley señaló una acción polémica en el segundo tiempo como uno de los momentos que condicionaron el partido. "Pensé que era falta. Lo pensamos en el momento y lo he visto en el vídeo: es falta. Debería haberse parado. Eso lleva a un gol", dijo, aunque matizó que Nueva Zelanda también pudo defender mejor la jugada.

PUBLICIDAD

El seleccionador negó que el equipo se relajara tras irse al descanso con ventaja. "Estábamos bastante calmados. Sabíamos que solo era la mitad del trabajo. No estábamos celebrando en el descanso", aseguró. A su juicio, la clave estuvo en la reacción egipcia y en la incapacidad de su equipo para controlar ciertos momentos decisivos.

También destacó el impacto de Mohamed Salah, autor de uno de los goles egipcios. "Salah marca un gol que llevo viéndole marcar diez años, entrando hacia dentro y con la izquierda", comentó.

Pese al golpe, Bazeley recordó que Nueva Zelanda aún tiene opciones para clasificarse ante Bélgica, en el último partido del grupo. "Ahora sabemos lo que tenemos que hacer para clasificarnos: tenemos que ganar a Bélgica", afirmó.

El técnico admitió que el vestuario quedó muy tocado. "Todos están muy hundidos y frustrados. Duele ver a otros equipos celebrar. Podíamos haber sido nosotros", concluyó.