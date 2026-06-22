El Vaticano digitaliza siglos de patrimonio documental en un proyecto que evolucionará con el uso de IA

El Vaticano está inmerso en un proyecto para preservar su historia documental mediante la digitalización, que además pretende facilitar la consulta por parte del público y la difusión internacional, y que en una próxima fase incluirá el uso de la inteligencia artificial.

El Dicasterio para la Comunicación de la Ciudad del Vaticano, responsable de transmitir los mensajes del Papa y las posiciones oficiales a escala global, custodia un archivo que reúne siglos de documentos históricos, manuscritos, volúmenes encuadernados y material fotográfico.

Con el objetivo de gestionar, proteger y preservar este patrimonio documental, la institución inició hace años un proceso de digitalización, con el que también pretendía facilitar su consulta y difusión internacional.

Para ello, se creó una nueva infraestructura para responder a exigencias críticas como el escaneo sin contacto, la reproducción en alta resolución y también a la ingesta automática de grandes volúmenes de información que permitiera garantizar la integridad y seguridad de la información.

PUBLICIDAD

Ello se ha conseguido con la integración de soluciones como el ScanSnap SV600 de PFU, la división de escáneres de Ricoh, que permite digitalizar materiales encuadernados sin manipulación agresiva, junto con la serie fi, diseñada para el procesamiento intensivo de documentos.

A raíz de esa iniciativa, el Dicasterio ha puesto en marcha otro proyecto de digitalización que abarca la totalidad de su biblioteca, que incluye miles de fotografías que serán escaneadas y, en parte, puestas a disposición del público en el futuro, como se informa en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

El desarrollo contempla la adopción de soluciones avanzadas de gestión documental y tecnologías como RAG (Retrieval-Augmented Generation), que permitirán mejorar la recuperación de información y avanzar hacia un archivo aún más sofisticado, con digitalización de imágenes a 600 dpi. También se espera trabajar en una segunda fase en un proyecto de inteligencia artificial.