El premio L’Oréal Unesco invita a científicas uruguayas a postularse por más visibilidad

Montevideo, 22 jun (EFE).- La Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (Senci) presentó este lunes la edición número 19 del premio L’Oréal y Unesco 'Por las Mujeres en la Ciencia' en Uruguay e invitó a más científicas uruguayas a postularse a la convocatoria internacional.

En el lanzamiento de este lunes, el secretario nacional de Senci, David González, aseguró que, en estos casi veinte años, el premio ya contribuyó en aumentar la participación de las mujeres en la ciencia en Uruguay, pero aún falta lograr "una mayor participación internacional".

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En esto coincidió el director de la Oficina Regional de Unesco en Uruguay, Ernesto Fernández Polcuch, quien explicó a EFE que este año se decidió hacer un evento de lanzamiento, con el objetivo de darle una buena visibilidad, pero sobre todo para insistir en que "más mujeres científicas uruguayas se presenten al premio internacional".

Fernández Polcuch explicó que, a nivel local, el premio da un apoyo económico de 22.000 dólares, pero aseguró que su mayor impacto está en la visibilidad que otorga al trabajo de las ganadoras, ya que "todas han tenido un fuerte empuje en sus carreras".

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En la pasada edición se presentaron veintitrés propuestas y la ganadora fue la ingeniera eléctrica Claudina Rattaro, con su propuesta para crear un entorno experimental para probar y desarrollar las redes móviles del futuro.

El premio, cuyo objetivo es "contribuir y apoyar a proyectos innovadores liderados por científicas", convoca la participación de mujeres menores de 45 años con proyectos desarrollados en Uruguay.

Se buscan investigaciones originales e independientes enmarcadas en las áreas de Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Agrícolas y Ciencias Ambientales.

La convocatoria a nivel local está abierta hasta el 17 de julio y la ganadora será anunciada el próximo 16 de octubre. EFE