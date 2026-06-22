Desalojan Centro de Justicia y otros recintos en Santiago de Chile por amenazas de bomba

Santiago de Chile, 22 jun (EFE).- El Centro de Justicia, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y otros recintos en la capital chilena fueron desalojados este lunes, en medio de un operativo simultáneo por una ola de amenazas de bomba anunciadas por correo electrónico, informó la Policía.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile descartó cada una de las amenazas, que incluyó a los juzgados civiles y el zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, y que en el caso del GAM provocó el desalojo de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien se encontraba en una actividad en el recinto.

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La emergencia obligó a la evacuación inmediata de trabajadores y visitantes en todos los recintos afectados.

La respuesta de la unidad policial especializada se ordenó luego de la recepción de un correo electrónico que amenazaba con la instalación de bombas en distintos lugares de la capital chilena.

“Nosotros, como Gobierno y Ministerio de Seguridad Pública, no vamos a tolerar ningún tipo de amenaza o atentado, vamos a prevenir el delito”, aseguró a la prensa local el representante del ministerio en la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos.

Las amenazas no estaban firmadas por lo que no existió ninguna identidad que se adjudicara los mensajes electrónicos, que -según información de medios chilenos- llegaron de un remitente apodado “agonía67”.

"Hoy se producirá el ataque terrorista más grande, que será el N°1 en Wikipedia. Morirán los animales y ustedes, deshumanos", rezaba el escrito.

Barrientos añadió que se trata de “personas anónimas que en este momento lo están haciendo para llamar la atención, pero a nosotros no nos van a amedrentar”. EFE