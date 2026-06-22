Bielsa: "Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar"

Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, asumió la responsabilidad de los dos puntos cosechados por Uruguay en el Mundial 2026 y avisó que la Celeste afronta su última bala del grupo H ante España con "la necesidad y la obligación de ganar", consciente de que solo la victoria mantendrá con vida al combinado charrúa en el torneo.

"Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros", declaró el técnico argentino tras el empate ante Cabo Verde por 2-2, que deja a Uruguay con apenas dos puntos de seis posibles.

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"No podemos afrontar este partido con aspiración", añadió Bielsa, en una advertencia que apuntaba tanto a su propio vestuario como al entorno.

El seleccionador no rehuyó la autocrítica y se colocó en el centro de la diana. "Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que 2 sobre 6 posibles", afirmó, antes de señalar que el choque ante la Roja representa también una oportunidad de reivindicación colectiva. "Para el equipo en general supone la alternativa de mejorar la imagen frente a un gran rival", apuntó.

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Preguntado por lo que tiene que corregir de cara ante España el próximo 26 en Guadalajara, Bielsa identificó los males que han lastrado a la Celeste en ambos partidos: la incapacidad de manejar la ventaja y los errores defensivos en momentos decisivos.

"Las dos situaciones no merecen recetas mágicas, son situaciones que en el fútbol suceden, pero no con frecuencia, y evidentemente pagamos un precio muy caro", señaló.

"Cuesta muchísimo conseguir un gol, y recibir dos goles como los que recibimos ayuda a que un equipo con menos recursos que Uruguay se diga presente en el partido", lamentó.

El técnico diseccionó el partido ante Cabo Verde para ilustrar exactamente qué no puede repetirse. "El momento decisivo fueron los primeros 15 minutos del segundo tiempo: teníamos la pelota y la victoria, pero no creamos peligros y recibimos un gol", explicó.

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Para Bielsa, ese tramo -llegar con ventaja al descanso y no saber administrarla- es la asignatura pendiente que Uruguay deberá resolver ante un rival de mayor entidad. "Hemos empatado dos partidos que eran ganables, creo que no hay duda de que merecimos ganar el partido contra Arabia Saudí y el de hoy, aún con los goles que recibimos, deberíamos haberlo ganado", subrayó.

En cuanto a los recursos disponibles para afrontar el reto, Bielsa confirmó que Ronald Araújo no podrá jugar ante España y dejó en el aire la participación de Nicolás De la Cruz, figura clave en el esquema charrúa.

"Araújo no tiene chance de jugar contra España. De la Cruz ha hecho muchísimos esfuerzos para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos y no puedo decirle si puede jugar 45 minutos, menos de 45 o un partido entero", explicó el seleccionador.

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Pese al contexto adverso, Bielsa no escondió que Uruguay llega al duelo ante España sabiendo que puede competirle. "Para el equipo supone la alternativa de mejorar la imagen frente a un gran rival", reiteró.

Antoni Belchi