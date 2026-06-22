Al menos tres heridos en un tiroteo en Montreal

Al menos tres persona, dos de ellas agentes de Policía, han resultado heridas a causa de un tiroteo ocurrido este lunes en la ciudad canadiense de Montreal, en la provincia de Quebec, cuyo sospechosos ha sido "neutralizado".
La Policía de Montreal ha confirmado en sus redes sociales que el presunto autor del tiroteo ha sido "neutralizado" mientras que dos agentes y un civil han resultado heridos.
El cuerpo, que no ha indicado si hay otros implicados, ha pedido a la ciudadanía que evite la zona afectada puesto que el "operativo policial continúa".
Poco antes, ha advertido de que una persona "armada y peligrosa" en "CDN", en alusión al barrio Côte-des-Neiges de la citada localidad, instando a la población de la zona a refugiarse.