Meloni agradece a Starmer su pragmática colaboración en migración, defensa y energía

Roma, 22 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, agradeció este lunes al su hasta ahora homólogo británico, el dimitido Keir Starmer, su colaboración, siempre "con gran pragmatismo", en "asuntos cruciales" para ambas naciones como la migración, la defensa y la energía.

"En nombre del Gobierno italiano, quisiera agradecer al primer ministro Keir Starmer el trabajo que hemos realizado juntos a lo largo de los años", manifestó Meloni en un mensaje difundido por su oficina de prensa.

En concreto, la mandataria italiana agradeció la colaboración de Starmer en temas como "la gestión de los flujos migratorios hasta las principales crisis internacionales, siempre con gran pragmatismo, fortaleciendo significativamente nuestra relación bilateral, especialmente en los sectores estratégicos de defensa y energía".

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Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y como primer ministro tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando, aunque se mantendrá en el cargo en funciones hasta la elección de un nuevo líder de la formación en los próximos meses. EFE