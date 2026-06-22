Martes 23 de junio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 22 jun (EFE).-

Bogotá.- Los colombianos esperan ansiosos la conclusión del escrutinio de la segunda vuelta presidencial del domingo para tener la confirmación de la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella por un margen de menos de un punto porcentual sobre el izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro.

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Líbano.- Seguimiento de la situación en Líbano tras el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que sus tropas no abandonarán el sur del país.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, preside la reunión semanal del Gobierno, un día después de presentar su dimisión, que se hará efectiva una vez concluido el proceso interno en el lborismo.

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Londres.- Con motivo del décimo aniversario del referéndum del Brexit, se celebra en Londres una manifestación convocada por The3Million, el grupo que defiende los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, mientras prosigue el debate en la sociedad británica sobre los logros y fracasos de la salida de la Unión Europea.

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Ciudad de Panamá.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene lugar esta semana en Panamá, este martes se celebrarán las dos primeras sesiones plenarias.

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Berlín.- La comisión para la reforma de las pensiones entrega su correspondiente informe de evaluación al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas.

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Nueva York (EEUU).- Nueva York celebra este martes sus primarias para las elecciones de noviembre al Congreso de EE. UU. con la vista puesta en carreras como la del congresista Adriano Espaillat o la de Alexandria Ocasio Cortez, que se perfilan como un termómetro del peso interno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de la estrategia de los demócratas para intentar arrebatarle el poder a los de Donald Trump en ambas cámaras.

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Bruselas.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo (PE) vota este martes la regulación para establecer el futuro euro digital, lo que supone un primer paso en la Eurocámara para sacar adelante una iniciativa dirigida a reducir la dependencia de proveedores de sistemas de pago extracomunitarios.

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Bruselas.- Votación en la comisión de Presupuestos de una dotación del Fondo de Solidaridad de la UE para España tras los incendios forestales de agosto de 2025.

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Bogotá.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de este organismo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, y el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, intervienen en el Día de la Industria organizado por la Federación de Industrias Alemanas (BDI).

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Berlín.- El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, visita Berlín.

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Brasilia.- Segunda edición del Foro de Inversiones Brasil-Unión Europea, en el que participarán el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, entre otras autoridades y empresarios.

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Santiago de Chile.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica su informe anual sobre la inversión extranjera directa en la región en 2025 y analiza la evolución de esta ante la política arancelaria de los Estados Unidos.

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Quito.- Una delegación de 160 personas de la nación Siekopaai, de la Amazonía ecuatoriana, llega a Quito para exigir que se garantice su derecho al territorio y se dé cumplimiento a la sentencia que ordena la titulación de Pë’këya, un parte de las tierras ancestrales habitadas por este pueblo indígena. Corte Constitucional

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París.- Francia se enfrenta a una excepcional ola de calor que este martes ha puesto en alerta roja a más de la mitad de sus departamentos, en los que viven casi 39 millones de personas, con temperaturas que en muchos puntos superarán los 40 grados y que ha llevado a las autoridades a cerrar escuelas, cancelar trenes y modificar horarios laborales.

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Londres.- Altas temperaturas en el Reino Unido.

Tegucigalpa.- El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) presenta el informe "Caracterización de la Conflictividad Socioterritorial y Ambiental de Honduras 2025", un documento que analiza las principales dinámicas, actores y sectores económicos que impulsan las disputas por la tierra y los recursos naturales en el país.

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Asunción.- Representantes de las Ligas Agrarias Cristianas de Paraguay presentan una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad por la represión militar que sufrió una comunidad campesina del departamento de Caaguazú (sur) en 1980, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) Fiscalía General del Estado

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Drogóbich (Ucrania) - Las iglesias de madera de Ucrania, una joya de la arquitectura popular con cientos de años de historia y declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco, enfrentan la amenaza de los ataques aéreos rusos en medio de los bombardeos contra el patrimonio cultural del país invadido.

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Ciudad de México.- México acogerá una versión inédita del World Press Photo en el marco de los 70 años de la institución y del 40 aniversario del Museo Franz Mayer, que ha sido el espacio de divulgación de este certamen en México desde hace casi tres décadas.

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París.- París inicia su Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Saint-Laurent y Louis Vuitton, entre otros.

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Los Ángeles (EEUU).- Alfombra roja de Avatar: The Last Airbender.

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Argel.- Cobertura en la zona de aficionados de la Copa Mundial de la FIFA por el partido de Argelia contra Jordania.

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