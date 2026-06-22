La Policía de Venezuela rescata a dos adolescentes víctimas de una red de trata

Caracas, 22 jun (EFE).- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela rescataron a dos adolescentes de una red de trata de personas en el estado Anzoátegui (noreste), informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado señaló que las dos jóvenes, de 16 años, fueron captadas por un "grupo estructurado de delincuencia organizada", con el objetivo de ser trasladadas hacia Trinidad y Tobago para su "posterior explotación".

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Igualmente, indicó que durante el operativo fueron detenidos dos personas en una carretera de Anzoátegui, quienes tenía como destino la ciudad de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, "donde las abordarían en un vehículo fluvial para su traslado hacia la isla de Trinidad y Tobago, con fines de explotación sexual".

El Ministerio de Interior y Justicia agregó que por este hecho fueron detenidas un "grupo de personas", sin precisar la cantidad, por presuntamente operar a través de las redes sociales ubicando niñas y jóvenes bajo falsas promesas laborales en Trinidad y Tobago.

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El pasado 2 de abril, el director del CICPC, Douglas Rico, informó del rescate de tres jóvenes de una red de trata de personas en Caracas.

Rico señaló entonces que las adolescentes, de entre 14 y 17 años de edad, fueron halladas en un hotel ubicado en el oeste de la capital venezolana, donde fue detenido un hombre, de 36 años, "que las trasladaba".

En este caso, las jóvenes fueron captadas a través de redes sociales para ofrecerles trabajo como auxiliares del hogar en Trinidad y Tobago.

En marzo pasado, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se reunieron con representantes de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para "consolidar la cooperación interinstitucional" y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas. EFE

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