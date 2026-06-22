Yan Diomandé, perla marfileña que brilla en el Mundial y hace salivar a gigantes europeos

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- Se llama Yan Diomandé, tiene 19 años y un talento para la pausa y el cambio de ritmo que en lo que va del Mundial 2026 ya ha generado quebraderos de cabeza a defensas tan sólidas como las de Alemania y Ecuador.

Estas actuaciones han llevado al jugador que más ha subido de valor esta temporada a nivel global a despertar el interés del PSG de Luis Enrique o el Real Madrid.

El pasado sábado Diomandé le hizo la vida imposible a Joshua Kimmich, Felix Nmecha o Jonathan Tah en el encuentro con Alemania, y suya fue la incursión por la izquierda que dejó en bandeja el gol a su compatriota Franck Kessié, un tanto que solo el acierto goleador de Deniz Undav fue capaz de contrarrestar sobre la bocina.

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Unos días antes, en su debut mundialista ante Ecuador en Filadelfia, el extremo del Leipzig alemán arrancó por el costado derecho y fue una pesadilla para Piero Hincapié, al que superó una y otra vez en busca de la línea de fondo, y en la segunda parte se movió al costado izquierdo, donde, a pie cambiado, hizo sufrir a John Yeboah, Moisés Caicedo y Willian Pacho.

Y ahí, en la grada estaba aparentemente Juni Calafat, el ojeador del Real Madrid que descubrió a Vinicius o a Rodrygo, según cuentan varios medios.

A esto hay que sumar el interés que ya ha mostrado el campeón de Europa, el París Saint-Germain, y una oferta por 100 millones del Liverpool de Andoni Iraola que el equipo del toro rojo ha descartado y que hace pensar que será necesario un desembolso de en torno a 120-130 millones para hacerse con la nueva perla marfileña.

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Apenas año y medio antes, el futbolista había llegado sin excesivo estruendo el Leganés procedente de Estados Unidos, donde se formó en sus años de cadete.

Tras media temporada en Butarque, donde apenas tuvo minutos, se marchó a Leipzig por 20 millones de euros, una cantidad que ha logrado multiplicar por más de tres este año gracias a su temporada en el Red Bull, donde anotó 13 tantos y dio 9 asistencias en 33 partidos entre liga y copa.

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Ahora, los dos partidos que ha jugado en el Mundial, donde ha mostrado que tiene picante en las botas en casi cada jugada, le han brindado aún más exposición y han colocado a los titanes de Europa sobre su pista. EFE

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