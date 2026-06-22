Abelardo de la Espriella, el tigre que da el zarpazo por la Presidencia de Colombia

Bogotá, 21 jun (EFE).- El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, se proclamó este domingo como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le llevaría a suceder en el periodo 2026-2030 a Gustavo Petro, su némesis.

Con esta eventual victoria, De la Espriella, fundador hace once meses del movimiento Defensores de la Patria, corona en su primer intento una vertiginosa ascensión política ya que de una exitosa y cuestionada carrera profesional como abogado penalista, sin ninguna experiencia de Gobierno, pasa a ser el presidente electo de Colombia.

PUBLICIDAD

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, Iván Cepeda- que pidió hoy esperar a los resultados definitivos para reconocer al ganador-, y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

PUBLICIDAD

En su historial está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), por lo cual Cepeda lo acusó en la recta final de la campaña de supuestos vínculos con paramilitares y, mediante su bufete de abogados, del presunto "robo" de recursos destinados a la salud.

A sus 47 años, De la Espriella, que se jacta de no recibir a los políticos de siempre en su movimiento y prometió que como presidente hará de Colombia "la patria milagro", como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores.

PUBLICIDAD

En su plan de gobierno hay un decálogo de "milagros" para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está "en ser exitoso" como empresario y lo mismo hará en el Gobierno.

PUBLICIDAD

Con ese discurso de 'self-made' y mensajes de contenido patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, conquistó a buena parte del electorado, entre ellos católicos y evangélicos.

Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene parecido físico e ideológico, De la Espriella, criticado por comentarios y actitudes machistas, promete "combatir con mano de hierro a los delincuentes y a los corruptos".

El éxito en los tribunales con su firma De la Espriella Lawyers, que lo convirtió en millonario, lo llevó a crear la marca 'De la Espriella Style', que define como "un espacio para celebrar la 'dolce vita', el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión".

PUBLICIDAD

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, corbatas y pañuelos de seda. Su campaña también comercializa chaquetas, gorras, gafas de sol y relojes de Defensores de la Patria.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se identifica más con la costa caribe y con la música vallenata, por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba.

PUBLICIDAD

En un colegio de Montería estudio el bachillerato y luego se graduó como abogado en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda, fundada por el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995 y uno de sus referentes políticos.

De la Espriella también tiene ciudadanía italiana y estadounidense, lo que dio pie a una discusión entre juristas sobre si ese hecho supone un impedimento para ser presidente de Colombia.

En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta ser lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos con voz de tenor: 'De mi alma italiana' y 'Navegante'.

Está casado desde 2008 con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos pequeños: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Su compañero de fórmula y vicepresidente electo es el economista José Manuel Restrepo, que con su prestigio académico le dio un toque de aplomo a su campaña.

Jaime Ortega Carrascal

(Corrige la fecha)

Bogotá, 21 jun (EFE).- Hace apenas unos meses José Manuel Restrepo estaba dedicado a dirigir una universidad y a opinar sobre economía en los medios de comunicación. Este domingo, tras el ajustado triunfo de Abelardo de la Espriella en el conteo preliminar de las elecciones presidenciales, todo apunta a que asumirá la Vicepresidencia de Colombia como la principal ficha técnica y económica del futuro Gobierno.

PUBLICIDAD

Católico practicante, casado y padre de tres hijos, quienes lo conocen destacan su capacidad para construir consensos, algo que contrasta con el estilo confrontacional del eventual presidente electo.

Durante años fue habitual verlo desplazarse en transporte público hacia sus actividades académicas, incluso cuando dirigía algunas de las universidades privadas más prestigiosas del país. En la década de 2000 recibió además reconocimientos como uno de los ejecutivos jóvenes más sobresalientes de Colombia.

PUBLICIDAD

A sus 55 años, Restrepo se perfila como uno de los hombres más influyentes de la futura administración.

El economista y exministro no solo será, si los resultados definitivos confirman la victoria, el vicepresidente de Colombia, sino también el principal escudero de De la Espriella y el encargado de liderar buena parte de la interlocución económica e internacional del nuevo Gobierno.

Su llegada a la campaña presidencial de De la Espriella surgió de manera espontánea durante una cena en Barranquilla.

Según ha contado, desconocía que el candidato tenía previsto ofrecerle la candidatura a la Vicepresidencia esa noche porque hasta entonces, habían coincidido apenas en unas pocas ocasiones.

Su carrera ha estado marcada mucho más por los salones de clase que por las plazas públicas.

Economista de la Universidad del Rosario, con estudios de posgrado en Reino Unido, Restrepo dirigió instituciones como el CESA, la Universidad del Rosario y la Universidad EIA antes de dar el salto al Gobierno de Iván Duque (2018-2022), donde fue ministro de Comercio y posteriormente de Hacienda.

Aunque es ampliamente conocido por sus posiciones económicas, como columnista de prensa y comentarista habitual en medios de comunicación, Restrepo había mantenido un perfil relativamente discreto. Por eso sorprendió su decisión de abandonar temporalmente la academia para sumarse a la campaña de De la Espriella.

"Yo me sumo a esta campaña pudiendo no hacerlo porque yo estaba en el mundo académico tranquilamente", dijo en una entrevista con EFE antes de la primera vuelta presidencial, en la que explicó que veía un riesgo para la democracia colombiana si la izquierda permanecía en el poder.

Más que un vicepresidente protocolario, Restrepo perfila un papel central en el futuro Gobierno que empezará el próximo 7 de agosto. Durante la campaña, De la Espriella aseguró que dejaría en sus manos buena parte de la interlocución internacional y económica de la futura administración.

"Me va a corresponder asumir el rol protagónico de conectar la política local con la política internacional", explicó Restrepo a EFE al describir las funciones que tendría en un eventual Gobierno.

Esa combinación entre experiencia técnica, trayectoria académica y cercanía con el sector empresarial es precisamente lo que De la Espriella buscó al escogerlo.

Si De la Espriella representa el liderazgo político que llevará a la ultraderecha a la Casa de Nariño, Restrepo encarna el perfil del tecnócrata llamado a aportar experiencia de gestión, moderación y credibilidad económica a su Gobierno.

Paula Cabaleiro