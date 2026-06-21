Previa del Jordania - Argelia

Las selecciones de Jordania y Argelia, que cayeron en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se enfrentan este lunes, madrugada del lunes al martes en España (05.00 horas/DAZN), en el Estadio Bahía de San Francisco en un duelo que permitiría al ganador seguir soñando con las eliminatorias y que descartaría prácticamente al perdedor.

Tanto los asiáticos como los africanos claudicaron en la primera jornada del Grupo J, que suponía el debut mundialista para los primeros y el regreso doce años después al mayor escenario planetario para los segundos. Un triunfo este lunes se antoja vital para ambos si quieren seguir teniendo opciones de avanzar en Norteamérica.

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Jordania, número 63 del ranking FIFA y dirigida por el marroquí Jamal Sellami, fue víctima de Austria (3-1) en el mismo escenario que el del partido de esta segunda jornada; un gol en el minuto 50 de Ali Olwan, que neutralizó el 1-0 de los europeos, les hizo soñar con sacar algo positivo, pero la pegada austriaca acabó con sus esperanzas.

El delantero del Al-Sailiya catarí y su jugador estrella, el extremo derecho del Stade Rennes Mousa Al-Tamari, suponen las principales amenazas de una selección que todavía ansía lograr su primer triunfo mundialista.

Enfrente, la Argelia del bosnio Vladimir Petkovic, en el puesto 28 del ranking FIFA, aspira a sumar sus primeros puntos después de ser arrollada por la Argentina de Leo Messi (3-0), que le endosó un 'hat-trick' para empatar con Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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La gran incógnita en los 'Zorros del desierto' es si Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City y ahora en las filas del Al-Ahli saudí, será titular, después de salir en la segunda mitad ante la albiceleste. El extremo del Feyenoord Anis Hadj Moussa ocupó su lugar en el estreno.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

JORDANIA: Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Taha; Al-Rawabdeh, Al Rashdan; Al-Fakhouri, Olwan; y Al-Tamari.

ARGELIA: Zidane; Belghali, Bensebaini, Aissa Mandi, Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Maza; Hadj Moussa, Chaibi y Gouiri.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

--ESTADIO: Bahía de San Francisco.

--HORA: 05.00/DAZN.