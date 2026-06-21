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El ultraderechista De la Espriella vota en Barranquilla confiado en ganar la Presidencia

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Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, votó este domingo en la ciudad caribeña de Barranquilla confiado en que ganará la Presidencia de Colombia para suceder a Gustavo Petro.

De la Espriella, que lidera todas las encuestas de intención de voto, llegó a su puesto de votación, en el Colegio La Enseñanza, vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de una multitud que gritó "presidente, presidente", "Fuera Petro" y "Firme por la patria", el lema de su campaña. EFE

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