Dos muertos y 17 heridos por un incendio en el mayor mercado al aire libre de Nairobi

Nairobi, 21 jun (EFE).- Al menos dos personas murieron y 17 resultaron heridas este domingo por un incendio que arrasó en Nairobi el mercado de Gikomba, el más grande al aire libre de la capital de Kenia y que acoge a miles de vendedores, informaron las autoridades y la Cruz Roja.

"Un devastador incendio en la madrugada arrasó el mercado, destruyendo el sustento de miles de comerciantes que trabajan arduamente y que constituyen la columna vertebral de la economía de nuestra ciudad", declaró el gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, a los periodistas en el lugar del siniestro.

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"Con profundo pesar, confirmo dos fallecimientos: un hombre y una mujer adultos. Hasta el momento, las víctimas aún no han sido identificadas formalmente", precisó Sakaja.

En la red social X, la Cruz Roja indicó que el fuego se declaró en torno a las 04:00 hora local (01:00 GMT) y, "tras casi diez horas de labores de extinción", el incendio "ha sido controlado".

Efectivos de la entidad atendieron a "17 personas con heridas leves, incluyendo inhalación de humo y quemaduras, en un puesto de primeros auxilios habilitado en el parque estación de bomberos de Gikomba".

El gobernador aclaró que entre los heridos hay cuatro bomberos.

Las llamas se propagaron con rapidez de una sección a otra, alimentadas por madera, textiles, plásticos y otros materiales altamente inflamables.

Bomberos y equipos de respuesta interinstitucionales acudieron al mercado para contener las llamas e impedir que alcanzaran los bloques residenciales cercanos y otras zonas comerciales.

"Nos hemos quedado sin trabajo. Todo se ha perdido en el incendio. La ropa que íbamos a vender el lunes se ha quemado por completo", declaró a medios locales Lydia Aurelia, una de las comerciantes cuya mercancía quedó destruida en el incendio.

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Las autoridades del condado Nairobi indicaron que aún no se ha determinado la causa del incendio.

"La causa exacta del incendio se desconoce por el momento. Un equipo interinstitucional ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen y la causa", explicó el jefe de Gestión y Coordinación de Riesgos de Desastres del condado de Nairobi, Bramwell Simiyu.

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El incendio ha vuelto a suscitar preocupación por las normas de seguridad y la preparación ante emergencias en Gikomba, que ha sufrido varios fuegos en los últimos años.

Ubicado a poco más de 1,5 kilómetros al este del centro de Nairobi, Gikomba es el mercado al aire libre más grande de la capital y tiene fama como centro de venta al por mayor de ropa y calzado de segunda mano, productos frescos, madera y artículos de ferretería. EFE

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