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José Lamuño lanza un guiño a Rocío Carrasco y se ofrece para interpretar a su padre, Pedro Carrasco

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José Lamuño ha aprovechado su tirón como uno de los actores jóvenes más reconocibles del panorama audiovisual para lanzar un mensaje claro y directo a Rocío Carrasco: le encantaría interpretar a su padre, Pedro Carrasco, ahora que su historia familiar se está llevando a la ficción. En un momento en el que las series biográficas y los proyectos sobre grandes figuras del deporte y del corazón están en auge, el asturiano no oculta su ilusión ante la posibilidad de ponerse en la piel de uno de los nombres más míticos del boxeo español.

Preguntado por quién le inspira, Lamuño no duda en señalar al exmarido de Rocío Jurado: "Bueno, pues me inspira Pedro Carrasco, por ejemplo". A partir de ahí, desarrolla la idea y subraya el peso histórico del boxeador: "Quiero decir, Pedro Carrasco creo que le inspiraría a cualquier persona, no sé cuántas veces ese señor fue campeón del mundo de boxeo". Con estas palabras, deja claro que su interés va más allá del morbo mediático y se centra en el respeto a una trayectoria deportiva que marcó una época.

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El actor remata su reflexión con una frase que vale para Pedro Carrasco y para cualquier figura que haya llegado a la cima en su terreno: "Cualquier persona que tenga tanto éxito en cualquier gremio, de cualquier profesión, es digna de admiración". Con este mensaje, Lamuño se posiciona como un candidato ideal en la retina del público si se sigue profundizando en la vida del campeón en futuras ficciones, a la vez que envía, de forma elegante, una especie de "carta abierta" a Rocío Carrasco y a cualquier productora interesada.

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