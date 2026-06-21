Agencias

Lamine Yamal, titular en un once con Dani Olmo, Baena y Pedro Porro

Guardar
Google icon

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Lamine Yamal, extremo de la selección española, sale como titular en el partido contra Arabia Saudí por primera vez en el Mundial 2026 tras recuperase de una lesión muscular y a pesar de no estar disponible para jugar los 90 minutos de un encuentro en el que España necesita la victoria tras el empate ante Cabo Verde.

Lamine Yamal ocupa el lugar de Ferrán Torres en un once titular en el que Luis de la Fuente hace tres cambios más: Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabian Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi.

PUBLICIDAD

El once de España lo forman: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Últimas Noticias

Descubren tres bosques petrificados en la Patagonia argentina

Infobae

Se amplía la alerta máxima por calor en Francia el lunes a la mitad del país

Infobae

Gobierno de Portugal anuncia creación de fondo soberano y una reforma de justicia fiscal

Infobae

El mayor apagón de este domingo en Cuba dejará sin corriente a la vez al 64 % de la isla

Infobae

Las potencias regionales piden aprovechar la inercia del diálogo con Irán para resolver la crucial crisis de Gaza

Las potencias regionales piden aprovechar la inercia del diálogo con Irán para resolver la crucial crisis de Gaza