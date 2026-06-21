El izquierdista Cepeda vota confiado en lograr la remontada en las elecciones en Colombia

Bogotá, 21 jun (EFE).- El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, votó este domingo en Bogotá confiado de lograr la remontada en la segunda vuelta de las elecciones colombianas, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella para suceder a Gustavo Petro.

El candidato oficialista llegó al puesto de votación entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate.

"Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta, en la que hemos presentado a la ciudadanía en general nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años", dijo Cepeda a periodista tras depositar su voto.

PUBLICIDAD

El izquierdista espera aumentar este domingo su votación de la primera vuelta del 31 de mayo en la que logró 9,6 millones de votos (40,9 %) frente a los 10,3 millones de apoyos (43,7 %) que obtuvo De la Espriella y convertirse en el sucesor de Petro para el cuatrienio 2026-2030.

En ese sentido, Cepeda envío un mensaje a su electorado al que agradeció por movilizarse durante esta jornada electoral para "cumplir su derecho democrático" de votar, e hizo una invitación para que la jornada transcurra en tranquilidad.

"Quiero hacer una invitación para que esta jornada transcurra de una manera tranquila, serena y que haya hoy un comportamiento democrático, respeto a la democracia y respeto a la política hecha de manera transparente", dijo.

Asimismo pidió a sus votantes "no entrar en dinámicas de agresión" recalcando que en Colombia prima el derecho a pensar y actuar diferente.

"No insultos, no entrar en dinámicas de agresión, todos tenemos derecho a pensar y actuar en Colombia para construir un destino que queremos nosotros sea común y tejido por todos", recalcó.

El candidato, que esperará los resultados en Bogotá, anunció que el Pacto Histórico, mismo partido del presidente Petro, ha desplegado una amplia operación de testigos electorales y de abogados que estarán vigilando los resultados una vez comience el conteo de votos.

PUBLICIDAD

"Nosotros reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación, escrupulosa y meticulosa del resultado, y si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral, las haremos", dijo Cepeda.