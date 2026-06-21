Colombia brilla en el masculino y EE.UU. domina el femenino en el Panamericano de Río

Río de Janeiro, 21 ju (EFE).- Colombia destacó en la rama masculina y Estados Unidos dominó la femenina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de 2026, disputado en Río de Janeiro y cuya jornada final de aparatos, este domingo, puso fin a cinco días de competición.

En la rama masculina, Colombia brilló al conquistar tres medallas de oro y consolidarse como una de las grandes potencias del certamen con jóvenes promesas.

En el concurso individual completo, el viernes, el país cafetero hizo doblete con dos gimnastas de apenas 19 años: Camilo Vera conquistó el oro y Ángel Barajas se quedó con la plata.

El dominio colombiano se extendió a las finales por aparatos. donde Vera se impuso en salto por delante del chileno Josué Armijo (plata) y del puertorriqueño José López (bronce), en un podio con fuerte presencia latinoamericana.

Barajas también subió a lo más alto del podio al ganar la dorada en la barra fija con la puntuación más alta de toda la jornada (15.233). Asimismo sumó un bronce en potro y una plata en suelo, donde el guatemalteco Jorge Vega logró el oro.

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El resultado deja en evidencia la calidad de la nueva generación de gimnastas de Colombia ya que Vera y Barajas, de 19 años y que hasta ahora habían destacado en competiciones juveniles, pusieron sus nombres en lo mas alto en sus primeros panamericanos adultos.

Vera ganó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior de 2025 y Barajas llegó a Río con dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en 2023.

Chile también dio la pelea en anillas, prueba en la que logró la plata con Joaquín Álvarez tras ser superado por el canadiense William Emard.

En la rama femenina, Estados Unidos se impuso en el concurso individual con el oro de Claire Pease y la plata de Charleigh Bullock, mientras que la brasileña Thais Fidelis logró el bronce.

Pese al potente regreso de Rebeca Andrade, que se colgó el oro en la prueba de salto al superar a la estadounidense Claire Pease, plata, y a la canadiense Lia Monica Fontaine, bronce, Brasil no consiguió liderar la clasificación en la rama femenina que fue dominada por Estados Unidos.

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La brasileña, sin embargo, volvió a confirmar su estatus como una de las grandes figuras de la gimnasia artística mundial y el equipo 'verde-amarelo' solo consiguió dos bronces más en barras asimétricas con Sofía Weisberg y en barra de equilibrio con Fidelis.

Argentina fue otro de los países que contribuyó a la destacada actuación de Latinoamérica en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Río de Janeiro.

La gimnasta Isabella Ajalla se llevó la medalla de oro en la barra de equilibrio, tras un ajustado final con Simone Rose, y sumó además un valioso bronce en suelo, prueba que fue dominada por la estadounidense Pease, reforzando la presencia argentina en el medallero continental.

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El miércoles, en la competición del concurso completo por equipos, Estados Unidos, Brasil y Canadá se adjudicaron las medallas de oro, plata y bronce en femenino, respectivamente, lo que les garantizó cupos directos en el Mundial de este año en Holanda.

Al Mundial que será disputado en Róterdam entre el 17 y el 25 de octubre también se clasificaron Argentina y México, que quedaron en los lugares cuarto y quinto en la competición femenina por equipos.

En la competición masculina por equipos, Canadá alzó el oro, Colombia la plata y Estados Unidos el bronce, lo que les garantizó el cupo en el Mundial, así como también garantizó la clasificación Brasil por su cuarto lugar en Río de Janeiro.

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Además de cupos en el Campeonato Mundial de Róterdam, en donde los tres mejores podrán garantizar lugar en los Olímpicos de Los Ángeles 2028, el torneo de esta semana en Río de Janeiro también definió las clasificaciones para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.