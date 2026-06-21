Agencias

Lamine Yamal: “Tenía muchas ganas, llevaba mucho tiempo sin poder jugar”

Guardar
Google icon

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudí en el Mundial 2026, que tenía “muchas ganas”, porque “llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar”, se alegró por la actuación y los dos goles de Mikel Oyarzabal y remarcó que se trataba, “sobre todo, de ganar”.

“Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal fue titular. “Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre”, afirmó.

Según explicó, España tenía “claro el plan” de partido. “Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día”, añadió.

Últimas Noticias

La OEA condena los bloqueos viales en Bolivia y muestra su apoyo al Gobierno

Infobae

Colombianos en Venezuela votan con el foco puesto en la mejoría de relaciones binacionales

Infobae

Colombia brilla en el masculino y EE.UU. domina el femenino en el Panamericano de Río

Infobae

Lamine Yamal: "Queríamos desquitarnos, somos favoritos"

Lamine Yamal: "Queríamos desquitarnos, somos favoritos"

En libertad en Siria un cineasta ganador del BAFTA detenido por presunta ciberdelincuencia

Infobae