Sábado, 20 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

-Jerusalén/Beirut - El Líbano aguarda un nuevo alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá como una oportunidad más para el castigado país a la espera de que no haya violaciones, pese a que el Ejército israelí seguirá ocupando parte de la nación mediterránea.

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-Teherán- Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se retrasan sin fecha de comienzo, en medio de unas tensiones en el Líbano que amenazan el acuerdo de paz entre Teherán y Washington.

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá- Previa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que definirán al sucesor de Gustavo Petro entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (Texto) (Foto) (Video)

ADEMÁS

CRISTINA FERNÁNDEZ

Buenos Aires.- El peronismo convoca a una concentración en el conocido Parque Lezama del centro histórico de Buenos Aires para reclamar la libertad de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), cuando se cumple un año de su entrada en prisión domiciliaria tras la ratificación de una condena por irregularidades en la concesión de obras públicas.

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EEUU VENEZUELA

Puerto Ordaz (Venezuela).- Una semana después del despliegue militar de Estados Unidos y Venezuela que terminó con la muerte de uno de los líderes criminales más buscados de Sudamérica, Héctor Guerrero Flores, alias el "Niño Guerrero", la incertidumbre se apodera de algunas zonas mineras en el sureste del país caribeño.

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BOLIVIA PROTESTAS

La Paz.- El acuerdo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) es un paso para resolver los conflictos con los sectores que desde inicios de mayo exigen la renuncia del mandatario, pero está pendiente el diálogo con los sindicatos de campesinos de la zona andina que mantienen los bloqueos de carreteras que han generado desabastecimiento de alimentos y combustible en algunas ciudades.

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ESTONIA RUSIA

Narva/Tapa - Una valla, concertinas y dientes de dragón sobre el "Puente de la Amistad" separan a la ciudad estonia de Narva de la localidad de Ivángorod, en Rusia, en una frontera que luce tan parada -sin vehículos y solo usada por unos pocos viandantes- como tensa es la relación entre la nación báltica y el país del presidente ruso Vladímir Putin. Por Salvador Martínez Mas

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MARRUECOS LITERATURA

Rabat. - Al filo de los 80 años, Tahar Ben Jelloun, uno de los más reconocidos escritores marroquíes, dedica parte de su energía a un festival de fotografía para revitalizar la cultura en Tánger, la ciudad de su infancia y donde, en una entrevista con EFE, felicita a España por apoyar al pueblo palestino y "por no obedecer a Trump ni a Netanyahu".

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ESPECIALES

Con motivo del décimo aniversario del Brexit, que se cumple el próximo 23 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa este viernes y este sábado con la guía BREXIT ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

América

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- El peronismo convoca a una concentración en el conocido Parque Lezama del centro histórico de Buenos Aires para reclamar la libertad de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), cuando se cumple un año de su entrada en prisión domiciliaria tras la ratificación de una condena por irregularidades en la concesión de obras públicas. (Texto) (Foto) (Video)

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19:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, lidera una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, por un estrecho margen de unos pocos miles de votos. Campo de Marte (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Previa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que definirán al sucesor de Gustavo Petro entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA DERECHOS HUMANOS.- Familiares y allegados de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo fallecida el pasado domingo, esparcirán este sábado sus cenizas en la plaza de la capital argentina donde nació la organización que conducía. (Texto) (Foto) (Video) Buenos Aires.- ARGENTINA MILEI.- El presidente argentino, Javier Milei, participa este sábado en el acto central por el Día de la Bandera, en la ciudad de Rosario (Texto) Caracas.- VENEZUELA ESPAÑA.- La Orquesta de Cámara Simón Bolívar rinde homenaje al poeta español Federico García Lorca con motivo de la conmemoración del 90 aniversario de su muerte. (Texto) (Foto) (Video) Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONGRESO ANFICTIÓNICO.- El Congreso Anfictiónico convocado en 1824 por Simón Bolívar y celebrado en Panamá en 1826, marcó un hito en la historia de América que, para muchos, abrió el camino a la integración regional y el multilateralismo. Dos siglos después, Panamá conmemora desde el 22 de junio el bicentenario del sueño de unión continental del Libertador. (Texto) (Foto) (Video) Santo Domingo.- CARIBE UE.- República Dominicana acoge este viernes la V Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea (UE), un órgano comercial que agrupa a 42 países europeos y caribeños y busca promover el desarrollo, y que contará con la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maroš Šefčovič. (Texto) (Foto)

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00:00 GMT.- Washington.- EEUU ORGULLO.- Washington celebra la marcha del orgullo LGTBI con el lema "Existir, resistir. ¡Ten el descaro!". (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Roma.- PAPA VISITA.- Pavía (Italia).- El papa león XIV visita Pavía (norte) donde es previsible que visite la tumba de San Agustín, que se encuentra en la basílica de 'San Pietro in Ciel d'Oro'. Pavía, Lombardía. (Texto) (Foto)

Lisboa.- ROCK IN RÍO LISBOA.- Comienza una nueva edición del Rock in Rio Lisboa, que se celebra en la capital portuguesa durante dos fines de semana consecutivos y tiene como cabeza de cartel a artistas como Katy Perry o Linkin Park, entre otros.

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

Londres.- SEMANA CLIMA.- Se celebra hasta el 28 de junio la Semana de Acción Climática de Londres (London Climate Action Week), en la que representantes gubernamentales, Naciones Unidas, empresas, ciudades y centros de estudios analizan los retos de la lucha global contra el cambio climático y la transición energética.

Sarajevo.- BOSNIA-HERZEGOVINA ORGULLO.- Sarajevo acoge este sábado la Marcha del Orgullo (Texto) (Foto) (Video)

Belfast.- BREXIT ANIVERSARIO IRLANDA DEL NORTE.- Diez años después del referéndum del Brexit, Irlanda del Norte sigue afrontado desafíos políticos, identitarios y comerciales derivados de su estatus único como territorio británico con un pie en el Reino Unido y otro en la Unión Europea (UE). Por Javier Aja. (Texto) (Video)

Narva/Tapa.- ESTONIA RUSIA.- Una valla, concertinas y dientes de dragón sobre el "Puente de la Amistad" separan a la ciudad estonia de Narva de la localidad de Ivángorod, en Rusia, en una frontera que luce tan parada -sin vehículos y sólo usada por unos pocos viandantes- como tensa es la relación entre la nación báltica y el país del presidente ruso Vladímir Putin. (Texto) (Foto) (Video)

07:10 GMT.- Londres.- BREXIT ANIVERSARIO ESPAÑOLES.- El sorprendente triunfo del Brexit hace ya diez años tuvo un impacto que está lejos de haber terminado, y que se manifiesta todavía en la vida de los españoles y europeos en general radicados en el Reino Unido, que de la noche a la mañana supieron que iban a ser extranjeros en un país que ya no se regirá por las normativas de la Unión Europea. Por Javier Otazu. (Texto) (Foto) (Video)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO BREXIT.- Celebración de una "marcha nacional por el retorno" a la UE, organizada por grupos contrarios al Brexit. Desde Temple Station hasta el Parliament Square. (Texto) (Foto) (Video)

09:30 GMT.- París.- IRÁN GUERRA.- Manifestación de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), uno de los principales grupos de oposición, para reclamar acción de la comunidad internacional contra la ola de ejecuciones que está llevando a cabo el régimen de Irán y reivindicar el papel de la resistencia interior para un cambio en el país.

13:32h.- Potsdam.- ALEMANIA PARTIDOS.- Congreso federal del partido La Izquierda en Potsdam en el que se elegirá al comité ejecutivo del partido y se realizará el debate político de actualidad.

Asia

Singapur.- SINGAPUR LGTBI.- Agrupaciones en favor de los derechos LGTBI organizan en la conservadora Singapur una serie de evento en favor de los derechos del colectivo con motivo del mes del Orgullo en un país donde en 2022 se despenalizó las relaciones sexuales consensuadas entre hombres Katmandú.- NEPAL POLÍTICA.- En Nepal, las transiciones políticas no son rarezas. Desde 1991, el país himalayo ha atravesado guerras civiles, aboliciones monárquicas y una sucesión interminable de coaliciones frágiles. La última, sin embargo, fruto de protestas de la Generación Z y con un nuevo Gobierno al frente, tiene una textura diferente. Por Lobsang Subirana (Texto) Nueva Delhi.- INDIA POLÍTICA.- El 'Partido de las Cucarachas', un movimiento juvenil indio que ha ganado millones de seguidores en redes en cuestión de semanas, culmina en Nueva Delhi una gira de protestas por todo el país exigiendo la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Las congresistas estadounidenses Lucy McBath y Valerie Foushee concluyen su visita de cinco días a Taiwán.

Oriente Medio y África

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Celebración del Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos. Rabat.- MARRUECOS LITERATURA.- Al filo de los 80 años, Tahar Ben Jelloun, uno de los más reconocidos escritores marroquíes, dedica parte de su energía a un festival de fotografía para revitalizar la cultura en Tánger, la ciudad de su infancia y donde, en una entrevista con EFE, felicita a España por apoyar al pueblo palestino y "por no obedecer a Trump ni a Netanyahu". (Texto) (Foto) El Cairo.- SUDÁN GUERRA.- Egipto acoge hoy en la ciudad mediterránea de Al Alamein una reunión sobre la guerra en Sudán en la que el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, se encontrará con el asesor del presidente de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos; el ministro de Exteriores sudanés, Muhi al Din Salem; y su homólogo turco, Hakan Fidan. 13:30 GMT.- Túnez.- TÚNEZ PROTESTA.- Manifestación contra el racismo y la discriminación, organizada por entidades de la sociedad civil tunecina. Plaza Nelson Mandela (Texto) 17:00 GMT.- Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- La Organización Nacional para la Liberación de Presos Políticos celebra el seminario 'Pruebas políticas entre ayer y hoy', como parte de los eventos relacionados con el recorte de las libertades y las detenciones "arbitrarias" que vive Túnez bajo el Gobierno del ultra presidencialista Kais Said.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

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