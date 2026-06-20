Presidente de Perú asegura que entregará el poder en julio próximo con ejemplo de honradez

Lima, 20 jun (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, declaró este sábado que entregará el poder Ejecutivo, el próximo 28 de julio, al vencedor de la segunda vuelta electoral, "con ejemplo de honradez y limpieza".

El jefe de Estado visitó la ciudad de Cusco para supervisar el fin de la construcción del hospital Antonio Lorena, que demandó una inversión de 1.059 millones de soles (313 millones de dólares) para el beneficio de medio millón de pobladores, y remarcó que entregará el poder "con ejemplo de honradez y limpieza" y "mirando las grandes obras trascendentales que necesita el país".

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Balcázar agregó que la salud es una prioridad en su gobierno, que asumió en forma interina en febrero pasado, y que también trabaja a favor de "los hermanos del sur", una extensa zona del país que lideró protestas sociales contra la destitución del expresidente Pedro Castillo en 2022 y sufrió la represión policial con el saldo de 50 muertos y cientos de heridos.

El mandatario agradeció el trabajo coordinado con las autoridades regionales del Cusco, la empresa privada y el gobierno de Francia para llevar adelante la nueva infraestructura del hospital Lorena, dado que se concretó con un acuerdo de Estado a Estado firmado en 2020.

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La proclamación del ganador de la segunda vuelta electoral en Perú tiene como plazo a mediados de julio próximo, cuando el máximo tribunal electoral estima que habrá concluido con la resolución de las actas de votación observadas por los partidos Fuerza Popular, de la candidata derechista Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, del izquierdista Roberto Sánchez.

Sin embargo, este sábado, Sánchez, que postuló en nombre del expresidente Castillo (2021-2022), anunció que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero, lo que le daría el triunfo a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

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En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó este recurso después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de más de 1.700 mesas de la elección del pasado 7 de junio.

Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los sufragios válidos con 39.614 más que Fujimori, que registra el 49,89 %. EFE

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