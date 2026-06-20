Crónica del UD Almería - Málaga CF, 1-2

El Málaga CF se impuso a domicilio (1-2) a la UD Almería este sábado en la vuelta del 'playoff' final de ascenso a LaLiga EA Sports, para lograr su regreso a la elite ocho años después en una temporada que empezó con el peligro de volver al infierno.

El equipo de Juan Funes se quedó el último billete a Primera División ganando en el UD Almería Stadium con goles de Chupe y David Larrubia, en una segunda mitad de máxima tensión que se adueñó el Málaga para completar su resurrección ante un Almería que soñaba con salir de LaLiga Hypermotion tres años después.

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El que fuera técnico del filial se hizo cargo del primer equipo malagueño en noviembre, con el Málaga pegado a la zona de descenso tras 14 jornadas, y obró el milagro de un equipo vertical y atractivo. Después del 0-0 en la ida de La Rosaleda el pasado domingo, el derbi andaluz por el ascenso rompió sus cadenas y enseñó el juego ofensivo que ambos venían practicando.

Al Almería le valía el empate después de la prórroga y el Málaga estaba a un gol de Primera, pero había que meterlo. Carlos Ruiz Rubio 'Chupe' tuvo dos muy claras en los primeros minutos, para rematar casi a placer muy dentro del área, y una la mandó arriba y la otra a las manos de Andrés Fernández. Los de Rubi crecieron con algo más de posesión y la personalidad de sus futbolistas.

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Nico Melamed, que rozó también el gol, y Adri Embarba pusieron al Almería en la dirección correcta, aunque las ocasiones, con otra de Miguel de la Fuente, no fueron tan claras. Tras el descanso la tensión creció y empezaron los cambios, por obligación el de un Diego Murillo que se marchó con mucha preocupación por su rodilla.

Los de Rubi sentaron mejor, pero para entonces el Málaga había golpeado e incluso perdonado para acercar un ascenso que hace tres temporadas veían lejos desde Primera RFEF. Los de Funes robaron arriba y Chupe se desquitó de las del primer tiempo con el 0-1. Ahí se volvió loca la final, y cinco minutos después Larrubia fusiló la escuadra para silenciar el feudo almeriense (0-2).

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Los locales reaccionaron entonces con su mejor revulsivo, Leo Baptistao, quien recortó distancias en un frenesí de ida y vuelta. Adrián Niño y Aarón Ochoa perdonaron la sentencia del equipo boquerón. El Almería se rompió en busca del gol que no encontró, con la tensión de un desenlace con pelea y rojas para Thalys y Ochoa, un expulsado por bando. El Málaga se sumó al ascenso de los históricos, junto a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UD ALMERÍA, 1 - MÁLAGA CF, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Chirino (Luna, min.73), Ely, Bonini, Muñoz (Morcillo, min.73); Dzodic, Lopy (Puigmal, min.87); Melamed (Baptistao, min.59), Arribas, Embarba; y De la Fuente (Thalys, min.73).

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Murillo (Niño, min.53), Montero, Rafita; Larrubia, Merino, Dotor, Joaquín (Ochoa, min.80); Lorenzo (Abaida, min.79) y Chupe (Brasanac, min.87).

--GOLES:

0 - 1, min.65, Chupe.

0 - 2, min.71, Larrubia.

1 - 2, min.76, Baptistao.

--ÁRBITRO: Muñiz Muñoz (C.Aragonés). Amonestó a Lopy (min.46) por parte del Almería. Y a Dotor (min.50), Chupe (min.66) y Ochoa (min.94) en el Málaga. Expulsó por roja directa a Thalys (min.94) y por segunda amarilla a Ochoa (min.96).

--ESTADIO: UD Almería Stadium.