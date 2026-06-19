Sheinbaum destaca como un "cambio importante" la apertura económica de Cuba

Ciudad de México, 19 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este viernes como un “cambio importante” la decisión del Gobierno de Cuba de impulsar una apertura económica que contempla una mayor participación de la inversión privada y extranjera, y señaló que empresarios mexicanos interesados en participar podrán contar con el apoyo de la Cancillería para establecer contactos.

"Es un cambio importante la decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Y ahí pues están haciéndolo para la inversión incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La gobernante mexicana se refirió así a las reformas económicas aprobadas el jueves por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el Parlamento cubano, destinadas a liberalizar y descentralizar distintos sectores de la economía de la isla, inmersa en una profunda crisis económica.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que empresas mexicanas participen en las nuevas oportunidades de inversión abiertas por La Habana, Sheinbaum indicó que la iniciativa corresponderá principalmente al sector privado mexicano.

"Tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas (los que busquen invertir en Cuba)", afirmó.

La gobernante añadió que las reformas merecen ser valoradas en el contexto de los desafíos económicos que enfrenta el país caribeño.

"Entonces es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo", expresó.

Asimismo, indicó que los empresarios mexicanos que deseen explorar oportunidades de negocio en la isla podrán acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para facilitar contactos institucionales.

"Y pues ya empresarias, empresarios mexicanos que decidan invertir en Cuba igual se pueden acercar a la cancillería, (a la Secretaría de) Relaciones Exteriores si es que quieren tener algún contacto especial", apuntó.

Las declaraciones de la presidenta se producen un día después de que el Parlamento cubano aprobara un amplio paquete de reformas económicas presentado por el primer ministro, Manuel Marrero, y respaldado por el presidente, Miguel Díaz-Canel.

Entre las medidas destacan la incorporación de nuevos actores económicos en sectores estratégicos como el turismo, una mayor apertura a la inversión extranjera directa —incluida la de cubanos residentes en el exterior—, la ampliación del papel del sector privado, la posibilidad de crear bancos privados bajo supervisión estatal y nuevas herramientas para la reorganización o transformación de empresas públicas.

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Las autoridades cubanas han defendido los cambios como una respuesta urgente a la crisis económica que atraviesa la isla, marcada por la caída de la producción agrícola e industrial, problemas energéticos, inflación, depreciación de la moneda y una creciente escasez de recursos.

Díaz-Canel aseguró recientemente que las reformas buscan ofrecer soluciones concretas a las dificultades económicas del país y sostuvo que son compatibles con la continuidad del modelo socialista cubano. EFE

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