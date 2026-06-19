Rúben Dias: "Cristiano Ronaldo siempre está en el punto de mira, no hay nada nuevo"

El defensa portugués Rubén Dias restó este viernes importancia a las críticas recibidas por el delantero Cristiano Ronaldo tras el primer partido en el Mundial ante el República Democrática del Congo y lo calificó como "sólo ruido mediático" y "nada nuevo" porque el de Madeira "siempre está en el punto de mira".

Portugal empató (1-1) con el combinado africano el pasado miércoles y el veterano jugador portugués pasó bastante desapercibido y el exdelantero francés Thierry Henry llegó incluso a declarar a la cadena 'Fox' que había sido un lastre para el equipo que dirige el español Roberto Martínez.

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"Cristiano recibe mucha atención y siempre está en el punto de mira, así ha sido desde que estoy en la selección y así seguirá siendo en el futuro. Por lo tanto, no hay nada nuevo, es sólo ruido mediático", aseveró Dias, central del Manchester City inglés, en rueda de prensa celebrada en la concentración del equipo en Florida.

El defensa recalcó que "todos" en la selección, "incluido Cristiano", ya están "acostumbrados a lidiar con esta presión mediática". "Lo sabemos por nuestros clubes, por la selección nacional, por los Mundiales y por las competiciones europeas", subrayó.

La primera rueda de prensa tras el empate en el debut se convirtió casi en un monólogo, ya que a Dias -ganador de la Liga de Campeones, del Mundial de Clubes y con 76 partidos internacionales a sus espaldas- le preguntaron casi exclusivamente por el exjugador del Real Madrid.

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"Me decepcionas. Pensaba que me ibas a preguntar algo sobre la playa", bromeó con uno de los periodistas en relación a las burlas que han recibido en las redes sociales por ir aparentemente con demasiada frecuencia a la playa o a la piscina del hotel donde se alojan.

Para Dias, esta "agitación innecesaria" e informaciones que calificó de "falsas" no ayudan, pero dejó claro que pero sigue creyendo en el "sueño compartido" del equipo de ganar su primer título mundial. "Nadie puede esperar que un torneo como este se desarrolle a la perfección desde el principio. Creo que cuanto antes lleguen las fases difíciles, mejor", advirtió antes de afrontar el martes el segundo duelo del Grupo K ante Uzbekistán.

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