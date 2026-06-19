Ministro: el proceso de extradición del hermano de Fito a EE.UU. será "bastante rápido"

Quito, 19 jun (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, consideró este viernes que será "bastante rápido" el proceso de extradición a EE.UU. de Ronald Javier Macías Villamar (alias Javi), considerado como uno de los cabecillas de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, y hermano de José Adolfo Macías Villamar (Fito), máximo líder de esa organización y ya extraditado al país norteamericano.

"Este (proceso) va a ser bastante rápido porque los cargos están presentados, están abiertos, son los mismos cargos que tiene Fito y la estructura de Los Choneros", dijo el ministro -en la radio WQ- un día después de que Javi fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad de Ecuador tras ser expulsado de Colombia.

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Alias Javi fue detenido el martes en Bogotá, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y colombiana, pues tenía activa una alerta roja de Interpol y era requerido por la Justicia de Ecuador.

El capturado residía en ese país con "papeles colombianos bajo otra identidad", según Reimberg.

Javier Macías estará en la cárcel del Encuentro hasta ser extraditado a Estados Unidos para ser procesado por presunto narcotráfico y otros delitos, los mismos cargos por los que su hermano Fito está a la espera de juicio en una corte de Nueva York.

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Según el ministro, Alias Javi empezó a liderar a Los Choneros desde que su hermano Fito aún estaba escondido en un búnker subterráneo de una casa en una zona costera del país, donde fue recapturado en junio del año pasado para posteriormente convertirse en el primer ecuatoriano en ser extraditado desde territorio nacional a Estados Unidos.

El hermano de alias Fito fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del extraditado líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.

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Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los veinticinco millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que le declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

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Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas". EFE