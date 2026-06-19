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Milei nombra al economista Adrián Ravier como nuevo portavoz del Gobierno argentino

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Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, nombró este viernes al economista Adrián Osvaldo Ravier como nuevo portavoz de su Gobierno, informó el jefe de Gabinete del Ejecutivo y quien ejerce ese cargo en la actualidad, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

"Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", escribió Adorni en sus redes sociales.

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Ravier es diputado nacional por la provincia de La Pampa para el periodo 2025-2029 y fue director académico de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza (LLA), el partido fundado por Javier Milei. EFE

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