Netanyahu insiste en que "de forma inequívoca" el Ejército israelí permanecerá en Líbano

Jerusalén, 19 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este viernes en que "de forma inequívoca", el Ejército israelí continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a la milicia chií Hizbulá, horas después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijera que Israel tiene que "respetar" el proceso de paz iniciado con Irán.

"Como he dejado claro de forma inequívoca, incluso ayer: Israel permanecerá en la zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte", afirmó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.

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Netanyahu, que no hizo una referencia explícita a Vance, ya había asegurado ayer, tras la firma del memorando entre Estados Unidos e Irán que incluye "garantizar la integridad territorial del Líbano", que Israel no abandonará el sur libanés.

De hecho, a lo largo de la mañana, las FDI informaron de que continúan atacando a Hizbulá en el sur de Líbano y el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde mataron a al menos 21 personas y causaron decenas de heridos y carreteras colapsadas con familias huyendo de los bombardeos.

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Estados Unidos e Irán pospusieron ayer una reunión prevista en Ginebra hoy con los mediadores en las negociaciones -Catar y Pakistán- para formalizar su memorando de entendimiento y comenzar a abordar detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Fuentes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último minuto su viaje debido a los ataques en Líbano por parte de Israel, a quien también exigen que cese la ocupación del sur libanés.

La decisión de Irán fue comunicada a Estados Unidos, desde donde cada vez transmiten públicamente mayores discrepancias con Israel.

Vance también manifestó ayer que "el problema para Israel no es (el presidente te de EE. UU.) Donald J. Trump" que es "el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento, y resulta ser el jefe de Estado de la superpotencia mundial".

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"Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, tal vez no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", advirtió. EFE